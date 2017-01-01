В Днепре обнаружили производство поддельных лекарств
Служба безопасности Украины заблокировала производство фальсифицированных лекарственных средств в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 20 ноября.
Отмечается, что злоумышленники изготавливали в больших объемах медпрепараты с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества.
"Продукцию злоумышленники реализовывали через подконтрольные коммерческие структуры аптечным сетям и лечебным учреждениям по всей территории Украины", – говорится в сообщении.
Во время обысков по местам изготовления и хранения фальсификата, были изъяты лекарственные средства, по предварительным оценкам, стоимостью более 5 млн гривен.
По данному факту начато уголовное производство по статье о фальсификации лекарственных средств (ч.2 ст.321-1 УК Украины). Решается вопрос об осуществлении подозрений фигурантам производства и избрании им меры пресечения.
Cмотрите фотогалерею: В Днепре обнаружили производство поддельных лекарств
Ранее на Закарпатье изъяли 100 тонн фальсифицированный бытовой химии. Злоумышленники под видом официального оптового представителя известной торговой марки распространяли фальсификат на территории Украины, Словакии, Венгрии и Румынии.
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