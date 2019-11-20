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ГПУ опровергла слова Рябошапки о судимости "слуги" за изнасилование

Комментариев: 2
Надзорное ведомство проводит проверку относительно подтверждения погашенной судимости нардепа.
Роман Иванисов был осужден в 1996 году
Роман Иванисов был осужден в 1996 году
Слуга народу Иванисов Роман / Facebook

Информация генпрокурора Руслана Рябошапки о погашенной судимости народного депутата фракции Слуга народа Романа Иванисова является неподтвержденной. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры в среду, 20 ноября.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной", – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка, и ее результаты будут официально сообщены позже.

Напомним, сегодня на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, но судимость была погашена, и согласно действующему законодательству нардеп считается несудимым.

Ранее журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники сообщил, что Иванисов, избранный по мажоритарному округу №153 Ровенской области, был осужден в 1996-м году за изнасилование. Будущий нардеп отбывал наказание в Мариупольской исправительно-трудовой колонии.

Сам Иванисов в своем Facebook написал ироничный пост на эту тему – он попытался опровергнуть озвученную информацию, назвав ее "заказухой с сервера, находящегося в Сан-Франциско".

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Теги: Генпрокуратура, депутат, ГПУ, изнасилование, изнасилование детей, судимости, изнасилования, генпрокурор, нардеп, Руслан Рябошапка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    20.11.2019, 21:24
Оценка:  0
Колишній-східняк
Погашенная судимость - что-то это напоминает. Какое-то дежавю... А, вспомнил, - у Януковича такая судимость была за грабежи на улицах. Тоже гасили изо всех сил, лишь бы из зека президента сделать для Украины.
Путин_xyйло    20.11.2019, 21:27
Оценка:  0
Путин_xyйло
У яныка - две судимости.
Letohradek    20.11.2019, 21:15
Оценка:  +1
Letohradek
Любопытно, почему нет ни одного комментария козломордых и их ссученных холуев? Почему не клеймят насильника?
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