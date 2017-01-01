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Нардеп Иванисов приостановил членство во фракции Слуга народа

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Депутат заявил, что обратился с этим предложением к главе фракции Давиду Арахамии и тот поддержал его.
Роман Иванисов покинул фракцию Слуга народа
Роман Иванисов покинул фракцию Слуга народа
facebook.com/sluganarodu.ivanisov.153
 
Народный депутат Роман Иванисов покинул фракцию Слуга народа на время проверки информации о нем, обнародованной в СМИ. Об этом нардеп сообщил в Facebook 20 ноября.
 
Напомним, ранее стало известно, что Иванисов был осужден и отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.
 
"Чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации", - написал он.
 
По словам Иванисова, он уже обратился с этим предложением к главе фракции Давиду Арахамии и тот его поддержал.
 
Депутат убежден, что генерального прокурора Руслана Рябошапку "умышленно ввели в заблуждение".
 
"Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации. Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили", - подчеркнул Иванисов.
 
Также нардеп пообещал в ближайшее время обнародовать доказательства того, что против него была спланирована информационная атака из-за антикоррупционной деятельности. 
 
Накануне генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был судим и отбыл наказание за изнасилование несовершеннолетней. По его словам, на данный момент судимость погашена.
 
В ГПУ на это заявили, что информация о погашенной судимости нардепа не является подтвержденной и по данному факту проводится проверка.

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Теги: скандал, депутат, изнасилование, народный депутат, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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