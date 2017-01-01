Нардеп Иванисов приостановил членство во фракции Слуга народа

Депутат заявил, что обратился с этим предложением к главе фракции Давиду Арахамии и тот поддержал его.

Народный депутат Роман Иванисов покинул фракцию Слуга народа на время проверки информации о нем, обнародованной в СМИ. Об этом нардеп сообщил в Facebook 20 ноября.

"Чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации", - написал он.

По словам Иванисова, он уже обратился с этим предложением к главе фракции Давиду Арахамии и тот его поддержал.

Депутат убежден, что генерального прокурора Руслана Рябошапку "умышленно ввели в заблуждение".

"Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации. Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили", - подчеркнул Иванисов.

Также нардеп пообещал в ближайшее время обнародовать доказательства того, что против него была спланирована информационная атака из-за антикоррупционной деятельности.

Накануне генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был судим и отбыл наказание за изнасилование несовершеннолетней. По его словам, на данный момент судимость погашена.

В ГПУ на это заявили, что информация о погашенной судимости нардепа не является подтвержденной и по данному факту проводится проверка.

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