Зеленский прибыл в Очаков для осмотра кораблей

Глава государства приехал в военный порт с опозданием в несколько часов из-за проблем с самолетом.

Президент Украины Владимир Зеленский поздно вечером 20 ноября прибыл в Очаков, чтобы осмотреть три корабля ВСУ, которые вернулись в Украину из России. Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.



Ранее буксир Яны Капу и малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь Ранее буксир Яны Капу и малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь прибыли в военную гавань Очакова Николаевской области.

Отмечается, что в военном порту находятся также 17 освобожденных в начале сентября моряков, которые ранее служили на этих судах.

По данным агентства, Зеленский прибыл в Очаков с задержкой в несколько часов из-за отказа двигателя у президентского самолета. Ему и сопровождающим лицам пришлось пересесть на другое воздушное судно.

Ранее в среду, 20 ноября, глава государства посетил Станицу Луганскую , где состоялось открытие восстановленного моста через Северский Донец.

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