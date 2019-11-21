РФ попросят вернуть оборудование, снятое с кораблей - президент

На ремонт военных судов, которые вернулись в Украину после захвата в Керченском проливе, понадобится три месяца, указал Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей и обязательно попросит вернуть оборудование, которого там не хватает. Об этом глава государства сообщил журналистам в Очакове ночью 21 ноября.

"Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков, вернули наши катера. То, что мы увидели, действительно не хватает (на судах - ред.) и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что на ремонт кораблей понадобится около трех месяцев.

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