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РФ попросят вернуть оборудование, снятое с кораблей - президент

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На ремонт военных судов, которые вернулись в Украину после захвата в Керченском проливе, понадобится три месяца, указал Владимир Зеленский.
Президент Владимир Зеленский в Очакове
Президент Владимир Зеленский в Очакове
t.me/V_Zelenskiy_official
 
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей и обязательно попросит вернуть оборудование, которого там не хватает. Об этом глава государства сообщил журналистам в Очакове ночью 21 ноября.
 
"Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков, вернули наши катера. То, что мы увидели, действительно не хватает (на судах - ред.) и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - подчеркнул Зеленский.
 
Президент добавил, что на ремонт кораблей понадобится около трех месяцев.
 
 
Напомним, 20 ноября буксир Яны Капу и малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь прибыли в военную гавань Очакова Николаевской области.
 
В ВМС Украины заявили, что возвращенные Россией корабли находятся в плохом состоянии и их фактически "угробили".

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Теги: Россия, фото, корабли, оборудование, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos-    21.11.2019, 02:00
Оценка:  0
Boxerogos-
Вата пыздит все что можно спыздить...скрепы))))
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