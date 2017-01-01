В Одессе вывели на маршрут самый длинный трамвай в Украине

Его длина - почти 31 метр, а вместимость - 280 пассажиров. Но длинный трамвай будет ходить не весь день, а только в час пик утром и вечером.

В Одессе запустили самый длинный трамвай в Украине Одиссей-Макс, длина которого составляет почти 31 метр. В трамвае-рекордсмене могут разместиться 280 пассажиров одновременно, 62 из которых смогут находиться в сидячем положении, сообщает Odessa Online.

Собрали трехсекционный Одиссей-Макс за 42 дня инженеры КП Одессгорэлектротранс, а курсировать он будет по маршруту №26. Но длинный трамвай будет ходить не весь день, а только в час пик утром и вечером.

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"Вагон обеспечен системой GPS-навигации, что позволяет отслеживать его местонахождение в реальном времени, имеет мощное внутреннее и внешнее освещение, очень комфортабельный и удобный. Я думаю, что он будет радовать одесситов", - сказал заместитель директора по эксплуатации КП Одесгорэлектротранс Александр Коваль.

Также отмечается, что в следующем году Одесгорэлектротранс планирует создать еще один Одиссей-Макс.

Напомним, летом в Днепре также на ходу загорелся трамвай с пассажирами. Тогда возгорание произошло под днищем одинарного металлического трамвая.

А в Виннице в трамвай попала молния. Пассажиры просидели в темноте полчаса в ожидании машины аварийной службы. Водитель никого не выпускала из вагона.

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