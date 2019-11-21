КИУ: В Слуге народа официально никто не работает

В политической партии Слуга народа официально не трудоустроен ни один человек, сообщает Комитет избирателей Украины.

Слуга народа не тратила официально денег на заработную плату facebook.com/sluganarodu.official

В политической партии Слуга народа нет ни одного официально трудоустроенного человека. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ) со ссылкой на финансовый отчет партий.

Так, КИУ ссылается на отчеты представлены за третий квартал 2019 периода июля-сентября. В графе "работники склада аппарата партии" в Слуги народа указано "0".

Для сравнения, у Батькивщины работает 73 человека, в Европейской солидарности - 46, Голоса - 3, Радикальной партии Олега Ляшко - 20, Самопомочи - 264.

Кроме этого, президентская партия не зарегистрировала ни одного местного отделения со статусом юридического лица.

За анализируемый период "слуги" потратили 240 миллионов гривен, из которых на зарплату ноль.

Ранее исключенная из фракции нардеп Анна Скороход заявила, в Слуге народа выдают народным депутатам зарплаты по пять тысяч долларов в конвертах. При этом никаких доказательств она не предоставила.

В Слуге народа ее заявления отрицают.

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