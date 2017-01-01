Итоги 20 ноября: возвращение кораблей и скандал с нардепом

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Украину вернулись захваченные РФ корабли; скандал вокруг нардепа Иванисова и его судимости за изнасилование получил продолжение: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

"Никополь", "Яны Капу" и "Бердянск" вернулись в Украину

Корабли, побывавшие в российском плену и возвращенные на днях Украине, прибыли в военную гавань Очакова. Первым прибыл бронекатер “Никополь“. Его буксировал малый разведывательный корабль “Переяслав”.

Чуть позднее вслед за “Никополем“ в Очаков прибыл буксир “Яны Капу“. Его тянул буксир “Гайдамака“.

Затем прибыл “Бердянск”. Корабли в порту встретил также президент Владимир Зеленский.

Стало известно, что РФ попросят вернуть оборудование, снятое с кораблей . На ремонт военных судов, которые вернулись в Украину после захвата в Керченском проливе, понадобится три месяца, указал Владимир Зеленский.

Зеленский открыл мост в Станице Луганской

Строительство моста в Станице Луганской завершено, открытие планируется до 23 ноября. Об этом заявил президент Украины во время визита в Станице Луганской.

После общения с местными жителями и журналистами на мосту президент отправился в местную школу и уже там заявил, что пока он ехал, мост уже полностью открыли.

Глава ГБР заявил о провокации с фейковыми записями

Директор Госбюро расследований Роман Труба в среду, 20 ноября, заявил о провокации после публикации неких записей якобы с прослушки его кабинета.

Ранее в Telegram-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете Трубы. Он заявил в этом контексте, что "должность директора ГБР - это должность, которая связана постоянно с наибольшими рисками, которые могут быть".

Ситуацию уже прокомментировал генпрокурор. Он обещает разобраться.

Прокуратура больше не будет заниматься следствием

20 ноября 2019 украинская прокуратура прекращает функцию досудебного расследования, однако продолжает осуществлять процессуальное руководство в расследованиях, то есть организацию и координацию досудебного следствия.

Все незавершенные расследования передаются в соответствии с квалификацией в Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Службу безопасности Украины и т. д.

Нардеп Иванисов приостановил членство во фракции Слуга народа

Народный депутат Роман Иванисов покинул фракцию Слуга народа на время проверки информации о нем, обнародованной в СМИ.

"Чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации", - написал он.

По словам Иванисова, он уже обратился с этим предложением к главе фракции Давиду Арахамии и тот его поддержал.

К слову, в СМИ появилась информация, что Иванисов был судим за изнасилование несовершеннолетней.

Зеленский готов заставить Иванисова сложить мандат. Глава государства пообещал разобраться в ситуации и исключить нардепа из партии, если появятся доказательства.

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