В Украину вернулись дожди и заморозки до -8

В Украине существенно похолодает. Ожидаются осадки.

Погода в Украине существенно ухудшилась. 21 ноября ожидаются осадки и существенные заморозки. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читай также: Снег парализовал Европу: Когда ждать зиму в Украине

На западе страны сегодня ожидается мокрая и хмурая погода. Воздух прогреется в пределах +3…+14 градусов по Цельсию. На протяжении дня ожидаются осадки в виде кратковременного дождя.

На востоке страны сегодня без осадков. На протяжении дня небо будет затянуто облаками. Воздух прогреется в пределах 0…-3 градусов по Цельсию. Ночью также возможны заморозки до -8 градусов.

Читай также: Синоптики обещают сухой, но прохладный день

Южным регионам обещают сухой и хмурый осенний день. Осадки ожидаются только в Одессе. Температура воздуха поднимется от +1 до +7 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -1.

В северной части страны сегодня облачно, солнца не будет. На улице +1…-2 градуса по Цельсию.

В Центральной Украине 21 ноября будет относительно холодно и сухо. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +2 градуса по Цельсию. Ожидаются заморозки до -3 градусов, местами кратковременные осадки.

В столице 21 ноября облачно. Воздух прогреется в пределах +1…-1 градусов по Цельсию.

Напомним, октябрь-2019 стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура воздуха над океаном и сушей была на 0,98° выше средней многолетней за XX век.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram