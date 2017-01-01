Обострение на фронте: ранены 7 украинских военных

За сутки штаб зафиксировал семь обстрелов, сепаратисты не позволяли спасать раненых бойцов ВСУ.

На Донбассе за сутки 20 ноября в результате обстрелов со стороны сепаратистов ранения получили семеро украинских военных из состава операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Отмечается, что украинская сторона дважды запрашивала режим "тишины" для того, чтобы помочь раненым. Однако сепаратисты продолжали обстрелы, которых за минувшие сутки зафиксировано семь.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, - отметили в ООС.

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Обстрелы велись в районе Березового, Пищевика, Талаковки, Марьинки, Пивденного, Гладосового, Новотошковского.

Напомним, Зеленский посмертно наградил комбрига Коростелева орденом Хмельницкого. Погибшего комбрига 128 бригады наградили посмертно.

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