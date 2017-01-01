Спасатели предупредили украинцев об урагане

В ГСЧС предупредили об опасности из-за ураганного ветра. В Приазовье ожидаются порывы со скоростью 25-28 м/с.

В Киеве и Киевской области также ожидаются сильные порывы ветра kazatin.com

В Украине в четверг, 21 ноября, будет ветрено – местами ожидаются порывы со скоростью 25-28 м/с. Из-за ухудшения погоды спасатели сообщили об опасности.

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“По прогнозам Укргидрометцентра, 21 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м / с, в Приазовье 25-28 м / с“, – сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Кроме того, опасно будет в Киеве и Киевской области. Тут ожидаются порывы ветра со скоростью 15-18 м/с.

Ранее ученые сообщили, что плохая погода усиливает хронические боли. Участники эксперимента испытывали дискомфорт, когда падало давление и бушевал ветер. Также по мнению ученых, плохая погода побуждает звонить близким.

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