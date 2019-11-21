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Сивохо предложил извиниться перед жителями Донбасса

Комментариев: 47
Сподвижник Зеленского сделал резонансное заявление.
Сергей Сивохо
Сергей Сивохо
Фейсбук Сергея Сивохо

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что необходимо восстановить диалог с жителями региона.

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Об этом передает Укринформ.

Сивохо предложил попросить прощения у жителей оккупированного Донбасса. По его мнению, это поможет наладить диалог.

Пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения… Самое главное - это желание вернуть не только территории, но и людей, - сказал Сивохо.

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Кроме того, советник секретаря СНБО призвал поменять "понятийный аппарат", сформировавшийся за последние пять лет, а также отказаться от штампов "сепары-укры".

Напомним, Сивохо рассказал, как вернет мир на Донбасс. Советник секретаря СНБО подчеркнул - "реинтеграция - это сложный и болезненный процесс".

 

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Теги: Сивохо, Донбасс, прощение, заявление
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Комментариев (48)
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Krotol2    21.11.2019, 11:03
Оценка:  -2
Krotol2
Вонючее галицайское быдло рвет и ссыт в шаровары а ха ха /))))
Стр    21.11.2019, 11:06
Оценка:  0
Стр
Та по ходу тебя рвет от боярышника
Путин_xyйло    21.11.2019, 10:59
Оценка:  +1
Путин_xyйло
СивУха рано начал практиковать маразм
BROKER666    21.11.2019, 10:56
Оценка:  +1
BROKER666
пусть это рыгоАнальное ЧМО (Человек Мацковской Ориентации) сам и извиняется... перед жителями донбасса которым пришлось покинуть свои дома и бежать от оккупантов в УКРАИНУ
Жеральд    21.11.2019, 10:56
Оценка:  +1
Жеральд
Сивохо кремлівський рупор?Чи український держслужбовець?хто ви,Сивохо?
Dikiicom    21.11.2019, 10:54
Оценка:  +1
Dikiicom
Дебилы позвали путлера, а вся остальная Украина их не поняла стала защищать свою землю и теперь должна извиняться перед теми кто разжигал войну на востоке Украины?!
Ser7    21.11.2019, 10:50
Оценка:  +2
Ser7
Извиняюсь -

Спасибо жителям Донбасса за президента ...раса.

И для Сивохи - Донбасс он большой. Донецкий угольный бассейн заканчивается в Павлограде .Это Днепропетровская область. Когда он приедет к нам и будет извиняться ?
Krotol2    21.11.2019, 10:50
Оценка:  -2
Krotol2
Юго-восток с нетерпением ждет федерализации что б не видеть уже эти галицайские рожи
Путин_xyйло    21.11.2019, 10:53
Оценка:  0
Путин_xyйло
А че на расию уже не ждет?
Стр    21.11.2019, 10:55
Оценка:  +1
Стр
а на расии они нах не нужны)
Krotol2    21.11.2019, 10:56
Оценка:  -2
Krotol2
Нам срать на твои комменты
Путин_xyйло    21.11.2019, 10:56
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Ну как же 10500 рашистских гражданств?
Стр    21.11.2019, 10:56
Оценка:  +1
Стр
ДЫРлизацию уже получили..... мало?
Роман    21.11.2019, 10:49
Оценка:  0
Роман
Может ещё им выплаты репарационные начать делать? И раком стать?
Путин_xyйло    21.11.2019, 10:47
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Отчего же СивУха не ехаЙт на "родину" в Даунецк извиняться сам?
Л_о_л_а    21.11.2019, 10:47
Оценка:  -5
Л_о_л_а
Пока не будут наказаны те, кто развязал гражданскую войну ничего хорошего в Украине не будет. турчинов, порошенко, парубий, тягнибок, кличко и Ко.
А Сивохо все верно говорит. Однако одних извинений недостаточно.
Путин_xyйло    21.11.2019, 10:48
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Ло-ла, Очень на ЛА-ЛА... похоже
Woodbrother    21.11.2019, 10:49
Оценка:  +2
Woodbrother
Дядя Лола, а кто вам сказал, что буряты - наши граждане ?
Стр    21.11.2019, 10:51
Оценка:  +1
Стр
Да ты права тут надо более радикально поступать для начала таких ка ты выслать на бимбас или на расиию
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