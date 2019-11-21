Сивохо предложил извиниться перед жителями Донбасса

Сподвижник Зеленского сделал резонансное заявление.

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что необходимо восстановить диалог с жителями региона.

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Об этом передает Укринформ.

Сивохо предложил попросить прощения у жителей оккупированного Донбасса. По его мнению, это поможет наладить диалог.

Пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения… Самое главное - это желание вернуть не только территории, но и людей, - сказал Сивохо.

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Кроме того, советник секретаря СНБО призвал поменять "понятийный аппарат", сформировавшийся за последние пять лет, а также отказаться от штампов "сепары-укры".

Напомним, Сивохо рассказал, как вернет мир на Донбасс. Советник секретаря СНБО подчеркнул - "реинтеграция - это сложный и болезненный процесс".

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