Сивохо предложил извиниться перед жителями Донбасса
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что необходимо восстановить диалог с жителями региона.
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Об этом передает Укринформ.
Сивохо предложил попросить прощения у жителей оккупированного Донбасса. По его мнению, это поможет наладить диалог.
Пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения… Самое главное - это желание вернуть не только территории, но и людей, - сказал Сивохо.
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Кроме того, советник секретаря СНБО призвал поменять "понятийный аппарат", сформировавшийся за последние пять лет, а также отказаться от штампов "сепары-укры".
Напомним, Сивохо рассказал, как вернет мир на Донбасс. Советник секретаря СНБО подчеркнул - "реинтеграция - это сложный и болезненный процесс".
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Спасибо жителям Донбасса за президента ...раса.
И для Сивохи - Донбасс он большой. Донецкий угольный бассейн заканчивается в Павлограде .Это Днепропетровская область. Когда он приедет к нам и будет извиняться ?
А Сивохо все верно говорит. Однако одних извинений недостаточно.