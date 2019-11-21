Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

День десантно-штурмовых войск: “крылатую пехоту” поздравили ярким видео

Комментариев: 3
21 ноября в Украине празднуют День десантно-штурмовых войск.
Украинские десантники
Украинские десантники
facebook.com/pressjfo.news

21 ноября в Украине отмечается День десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил. Этот праздник был установлен указом президента в 2017 году.

Читай также: Загороднюк поздравил сержантов ВСУ их праздником

Известно, что в этот день украинцы отмечают также день Архистратига Михаила, который является небесным покровителем украинских десантников. Этот праздник сочетал в себе историчность, религиозность и патриотизм украинского народа.

Накануне “крылатую пехоту” поздравил командующий Операции объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Героизм и славные подвиги подразделений десантно-штурмовой войск стали неотъемлемой частью новейшей истории Украины, а лозунг “Всегда первые!” Является для украинской "крылатой пехоты" ориентиром в деле защиты родной земли, восстановления ее территориальной целостности и суверенитета. Благодарен героям-десантникам за то, что Вы всегда там, где сложнее, на передних рубежах. Благодаря Вашему профессиональному мастерству, самоотверженности и готовности к самопожертвованию мы, безусловно, одержим победу над врагом, - сказал Кравченко.

Читай также: Зеленский поздравил молодежь с Днем студента

Кроме того, десантников поздравил штаб ООС, опубликовал мощное и яркое видео об этом особом роде войск.

Напомним, Зеленский посмертно наградил комбрига Коростелева орденом Хмельницкого. Погибшего комбрига 128 бригады наградили посмертно.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: десантники, праздник, видео, Кравченко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    21.11.2019, 11:05
Оценка:  0
fkrfyfan
Десантники без ВТА, моряки без кораблей - самая сильная армия на континенте ( по хряку поросёнко)
asfd0    21.11.2019, 10:26
Оценка:  +1
asfd0
"Сивохо предложил извиниться перед жителями Донбасса" - как раз очень подходящий для виновников торжества сегодня что бы извиниться и покаяться.
dimasvetik    21.11.2019, 10:18
Оценка:  -2
dimasvetik
С праздником мужики!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь