День десантно-штурмовых войск: “крылатую пехоту” поздравили ярким видео

21 ноября в Украине празднуют День десантно-штурмовых войск.

21 ноября в Украине отмечается День десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил. Этот праздник был установлен указом президента в 2017 году.

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Известно, что в этот день украинцы отмечают также день Архистратига Михаила, который является небесным покровителем украинских десантников. Этот праздник сочетал в себе историчность, религиозность и патриотизм украинского народа.

Накануне “крылатую пехоту” поздравил командующий Операции объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Героизм и славные подвиги подразделений десантно-штурмовой войск стали неотъемлемой частью новейшей истории Украины, а лозунг “Всегда первые!” Является для украинской "крылатой пехоты" ориентиром в деле защиты родной земли, восстановления ее территориальной целостности и суверенитета. Благодарен героям-десантникам за то, что Вы всегда там, где сложнее, на передних рубежах. Благодаря Вашему профессиональному мастерству, самоотверженности и готовности к самопожертвованию мы, безусловно, одержим победу над врагом, - сказал Кравченко.

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Кроме того, десантников поздравил штаб ООС, опубликовал мощное и яркое видео об этом особом роде войск.

Напомним, Зеленский посмертно наградил комбрига Коростелева орденом Хмельницкого. Погибшего комбрига 128 бригады наградили посмертно.

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