В Николаеве пешеход попал под три автомобиля и погиб

О силе удара свидетельствует то обстоятельство, что туфли погибшего мужчины разлетелись в радиусе 50 метров.

В Николаеве вечером в среду на пересечении Богоявленского проспекта и улицы Пилипа Орлика мужчина попал под колеса трех автомобилей и погиб. Об этом накануне сообщило местное издание Новости N.

Очевидцы рассказали, что автомобиль Opel ехал по Богоявленскому проспекту, со стороны Жуковского кольца. Навстречу ему двигался красный автомобиль неустановленной марки, следом за которым ехал Mitsubishi ASX. В трагическом происшествии приняли участие все три указанных автомобиля.

Пешеход, 55-летний местный житель, вышел на середину улицы в тот момент, когда едущие на встречу друг другу Opel и красный автомобиль практически поравнялись. Какая из этих двух машин первой ударил пешехода – предстоит выяснить следствию. О силе удара свидетельствует то обстоятельство, что туфли погибшего разлетелись в радиусе 50 метров. После того, как мужчина упал на асфальт, на него наехал движущийся следом за красным автомобилем Mitsubishi.

"После ДТП водитель Opel и Mitsubishi остановились. Водитель же красного автомобиля, проехавший около 100 метров вперед, становился, выглянул из авто, оценил обстановку и уехал с места происшествия", – говорится в сообщении.

На месте ДТП работала следственная группа полиции.

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