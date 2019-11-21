Зеленский ответил Коломойскому на слова о России

Президент прокомментировал недавние слова олигарха о возможном "развороте" Украины в сторону России.

О международной политике Украины думать должен президент, правительство и общество, а не какой-либо бизнесмен. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский журналистам во время визита на базу ВМС Украины в Очакове, комментируя заявления украинского бизнесмена Игоря Коломойского для издания The New York Times.

"Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не какой-либо бизнесмен Украины. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество - мы можем говорить об этом. Но это все же решения государственного уровня", - сказал Зеленский.

Подробно о скандальных высказываниях бизнесмена читайте в материале Корреспондент.net.

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