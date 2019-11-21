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Зеленский ответил Коломойскому на слова о России

Комментариев: 6
Президент прокомментировал недавние слова олигарха о возможном "развороте" Украины в сторону России.

О международной политике Украины думать должен президент, правительство и общество, а не какой-либо бизнесмен. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский журналистам во время визита на базу ВМС Украины в Очакове, комментируя заявления украинского бизнесмена Игоря Коломойского для издания The New York Times.

"Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не какой-либо бизнесмен Украины. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество - мы можем говорить об этом. Но это все же решения государственного уровня", - сказал Зеленский.

Подробно о скандальных высказываниях бизнесмена читайте в материале Корреспондент.net.

 

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Теги: Украина-Россия, Коломойский, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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KLISS    21.11.2019, 10:51
Оценка:  0
KLISS
он вам не БЕНЯ ;-)
Путин_xyйло    21.11.2019, 10:51
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Больная тема для кацапоff
Л_о_л_а    21.11.2019, 10:49
Оценка:  -3
Л_о_л_а
Так думай, и слушай тех людей, кто за тебя голосовал, а не тех, кто тебя нариком называл...И да, Беню лучше не зли,дядя без тормозов...
fkrfyfan    21.11.2019, 10:27
Оценка:  -5
fkrfyfan
А общество в его понятии - это те 8% упоротых нацистов горлопанов?
Мыкола    21.11.2019, 10:22
Оценка:  -5
Мыкола
Тебя избрали в надежде, что ты остановишь войну и наконец-то будешь вести адекватную нейтральную политику! Вместо этого ты плюнул на своих избирателей и начал заигрывать с электоратом Пороха. Ты даже больше начал издеваться над народом, чем Порох !
Колишній-східняк    21.11.2019, 10:56
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Ему просто пока не хочется в Ростов...
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