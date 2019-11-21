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Появились фото и видео поврежденный возвращенных украинских кораблей

Комментариев: 4
Матиос опубликовал интересные детали.
Матиос показал фото кораблей
Матиос показал фото кораблей
facebook.com/MatiosAnatolii

Бывший глава военной прокуратуры Украины Анатолий Матиос поделился впечатлениями от состояния возвращенных из российского плена.

Корабли осмотрела военная прокуратура
Корабли осмотрела военная прокуратура
facebook.com/MatiosAnatolii

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Он опубликовал видео и фото повреждений возвращенных кораблей на своей странице в Facebook.

Фото внутри
Фото внутри
facebook.com/MatiosAnatolii

Матиос обратил внимание на состояние судов и подчеркнул, что осматривать их будут представители военной прокуратуры, структуры, которая вскоре будет ликвидирована.

Корабли повреждены
Корабли повреждены
facebook.com/MatiosAnatolii

Привлекли водолазов
Привлекли водолазов
facebook.com/MatiosAnatolii

Сегодня именно военные прокуроры осматривали, фиксировали и до сих пор продолжают фиксировать все, что сделала с нашими судами "соседка". Это крайне необходима, мало кому видимая, но для международных судебных учреждений такая важная процессуальная работа, - написал Матиос.

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Он также показал фотографии и видео повреждений возвращенных кораблей.

Напомним, РФ попросят вернуть оборудование, снятое с кораблей. На ремонт военных судов, которые вернулись в Украину после захвата в Керченском проливе, понадобится три месяца, указал Владимир Зеленский.

 

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Теги: корабли, РФ, Матиос, повреждения
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Комментариев (6)
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Woodbrother    21.11.2019, 11:04
Оценка:  -2
Woodbrother
То что рассиане украли унитазы - не удивительно. Они все время нитазы воруют. Такая у них имперская слабость к этой технике.
Л_о_л_а    21.11.2019, 10:55
Оценка:  +1
Л_о_л_а
"......осматривать их будут представители военной прокуратуры, структуры, которая вскоре будет ликвидирована...." - а что больше некому осмотреть? Или спецом, чтобы потом потом некому будет предъяву кинуть за брехню, когда все всплывет?
Woodbrother    21.11.2019, 11:06
Оценка:  -1
Woodbrother
Дядя Лола, чего вам на вашенй москве не сидится ? Вам ворованный унитаз жмет?
Колишній-східняк    21.11.2019, 10:46
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Ну, нет худа без добра. Кацы теперь хоть с унитазами познакомятся.
Реванш_блызько    21.11.2019, 10:43
Оценка:  -1
Реванш_блызько
внимательно изучил предоставленные фото, повреждений не обнаружено. как обычно вброс свиноСМи)
Колишній-східняк    21.11.2019, 10:54
Оценка:  -1
Колишній-східняк
рано обрадовался, уже и списки опубликовали
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