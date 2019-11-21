Появились фото и видео поврежденный возвращенных украинских кораблей

Матиос опубликовал интересные детали.

Бывший глава военной прокуратуры Украины Анатолий Матиос поделился впечатлениями от состояния возвращенных из российского плена.

Корабли осмотрела военная прокуратура facebook.com/MatiosAnatolii

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Он опубликовал видео и фото повреждений возвращенных кораблей на своей странице в Facebook.

Фото внутри facebook.com/MatiosAnatolii

Матиос обратил внимание на состояние судов и подчеркнул, что осматривать их будут представители военной прокуратуры, структуры, которая вскоре будет ликвидирована.

Корабли повреждены facebook.com/MatiosAnatolii

Привлекли водолазов facebook.com/MatiosAnatolii

Сегодня именно военные прокуроры осматривали, фиксировали и до сих пор продолжают фиксировать все, что сделала с нашими судами "соседка". Это крайне необходима, мало кому видимая, но для международных судебных учреждений такая важная процессуальная работа, - написал Матиос.

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Он также показал фотографии и видео повреждений возвращенных кораблей.

Напомним, РФ попросят вернуть оборудование, снятое с кораблей. На ремонт военных судов, которые вернулись в Украину после захвата в Керченском проливе, понадобится три месяца, указал Владимир Зеленский.

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