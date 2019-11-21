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В Украине отмечают День достоинства и свободы

Комментариев: 5
В Киеве запланированы две акции на Майдане Независимости. Участники одной из них отправятся к Офису президента.
В Украине День свободы и достоинства отмечают 21 ноября
В Украине День свободы и достоинства отмечают 21 ноября

В среду, 21 ноября, в Украине отмечают День достоинства и свободы. В этот день начались такие исторические события, как Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.

Этот государственный праздник был установлен в 2014 году указом президента Украины Петра Порошенко.

Сегодня в Киеве проходит ряд мемориальных, торжественных и культурно-художественных мероприятия мероприятий, в том числе и с участием руководства Украины. С их полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Также запланированы две акции на Майдане Независимости. Одна состоится 21 ноября. А на следующий день анонсирована акция на Майдане Независимости с последующим шествием к Офису президента.

Ранее сообщалось, что Госбюро расследований создало специальное подразделение, которое займется расследованием преступлений, совершенных во время Революции достоинства. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба.

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Теги: Украина, праздники, майдан, Майдан Незалежности, Оранжевая революция, Евромайдан, годовщина Евромайдана, День достоинства и свободы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Л_о_л_а    21.11.2019, 10:52
Оценка:  +1
Л_о_л_а
черный день календаря, после которого государство Украина потеряло свои территории, людей, активы и много всего...Этот день с полным правом могут отмечать только бенефициары майдауна - порошенко, чей доход за 5 лет вырос в 83 раза и Ко....Ну, еще и дурные кастрюли, которые, наверное, плохо скакали
Л_о_л_а    21.11.2019, 10:52
Оценка:  +1
Л_о_л_а
раз ничего хорошего не наскакали себе кроме горя
asfd0    21.11.2019, 10:34
Оценка:  +2
asfd0
Не праздники а издевательство и лицемерие, когда садят за каменты в соц.сетях, а стерненки с ноги открывают двери в кабинет ген.прокурора, который не покладая рук борется с коррупцией и уже пересажал аж ни одного чиновника. В самой нищей стране европы коммуналку нечем платить а народ пачками валит
asfd0    21.11.2019, 10:34
Оценка:  +2
asfd0
из страны от достоинства и свободы.
Krotol2    21.11.2019, 10:29
Оценка:  +1
Krotol2
Кто этот отстой отмечает
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