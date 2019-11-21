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Зеленский почтил погибших во время Евромайдана

Комментариев: 2
Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные – понести наказание, заявил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой почтили память погибших во время Революции достоинства в начале 2014 года. 

Глава государства вместе с женой поставили свечи под крестом, установленном на Аллее Небесной сотни в центре Киева. Президенту показали участок, где планируют построить Мемориальный музей.

"На месте, где мы сейчас с вами находимся, появится обязательно музей Революции достоинства. И это очень важно. Однако будем откровенны. Для чествования памяти каждого погибшего музея действительно недостаточно", - сказал президент.

Зеленский также заявил, что виновные в делах Майдана обязательно должны быть наказаны, а семьи погибших и все общество - получить ответы.

"Однако будем откровенны. Для чествования памяти каждого погибшего музея действительно недостаточно. И, конечно, нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные - обязательно получить наказание", - заявил он.

После этого в общении с родными Небесной сотни Зеленский добавил, что до традиционного молебна 20 февраля в Михайловском уже должны быть какие-то результаты дел Майдана.

"Я думаю, было бы очень хорошо, чтобы мы 20 февраля уже с каким-то результатом...", - заявил Зеленский.

Ранее была обнародована программа мероприятий годовщины Евромайдана. Программа расписана с 15 ноября по 20 декабря.

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Теги: видео, годовщина революции, Владимир Зеленский, Евромайдан, Разгон Евромайдана, годовщина Евромайдана, годовщина Майдана
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Сливной_Бачок    21.11.2019, 10:55
Оценка:  0
Сливной_Бачок
Сюр какой-то: бледи писала сценарии про эбонитовые палочки, гидрант озвучивал,а теперь типа скорбят.
Л_о_л_а    21.11.2019, 10:53
Оценка:  0
Л_о_л_а
у Рябой Шапки украли два тома по расследованию на майдане..ниче, .придет новый прокурор и все ответы получим...
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