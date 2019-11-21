Зеленский почтил погибших во время Евромайдана

Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные – понести наказание, заявил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой почтили память погибших во время Революции достоинства в начале 2014 года.

Глава государства вместе с женой поставили свечи под крестом, установленном на Аллее Небесной сотни в центре Киева. Президенту показали участок, где планируют построить Мемориальный музей.

"На месте, где мы сейчас с вами находимся, появится обязательно музей Революции достоинства. И это очень важно. Однако будем откровенны. Для чествования памяти каждого погибшего музея действительно недостаточно", - сказал президент.

Зеленский также заявил, что виновные в делах Майдана обязательно должны быть наказаны, а семьи погибших и все общество - получить ответы.

"Однако будем откровенны. Для чествования памяти каждого погибшего музея действительно недостаточно. И, конечно, нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные - обязательно получить наказание", - заявил он.

После этого в общении с родными Небесной сотни Зеленский добавил, что до традиционного молебна 20 февраля в Михайловском уже должны быть какие-то результаты дел Майдана.

"Я думаю, было бы очень хорошо, чтобы мы 20 февраля уже с каким-то результатом...", - заявил Зеленский.

Ранее была обнародована программа мероприятий годовщины Евромайдана. Программа расписана с 15 ноября по 20 декабря.

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