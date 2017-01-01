Зеленский рассказал, каким было предложение Назарбаева

Ради мира на Донбассе и возвращения территории Владимир Зеленский готов к любым форматам.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым сказал последнему, что готов к любым форматам встречи с российским лидером Владимиром Путиным, не исключая при этом нормандский формат. Об этом он заявил журналистам во время визита на базу ВМС Украины в Очакове, сообщает УНН в четверг, 21 ноября.

"По поводу господина Назарбаева – да, у нас была с ним встреча, мы встречались, говорили о разных вещах. Он мне сказал... Я знаю, как был напечатан его тезис, а в реальности звучал он так: "Мне кажется, чтобы у вас появились отношения с Россией, в целом вам нужна встреча тет-а-тет". Я ему сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения нашей территории я готов к любым форматам, вот что я сказал, не исключая главный формат, и все это понимают, "нормандский формат", вот и все", – рассказал Зеленский.

Напомним, 12 ноября стало известно, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил Зеленскому и Путину место для встречи. Назарбаев отметил, что Зеленский уже якобы согласился.

В Кремле заявили, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но пока все сосредоточены на подготовке нормандского формата.

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