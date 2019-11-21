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Опубликован список снятого оборудования с кораблей

Комментариев: 2
Президент обещает восстановить корабли в течение трех месяцев, а Россию попросить вернуть снятое оборудование.
Корабли вернулись в Украину спустя почти год после захвата
Корабли вернулись в Украину спустя почти год после захвата
facebook.com/MatiosAnatolii

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал докладную записку на имя командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко о состоянии возвращенных Россией Украине кораблей.

Ранее Воронченко заявил, что россияне "угробили" корабли, поэтому они идут на буксире, а не своим ходом.

Согласно опубликованным данным, на катерах отсутствуют:

  • радиостанции Harris (коротковолновая и УКВ);
  • радиостанции Motorola;
  • радиостанции ICOM;
  • станции космической связи IRIDIUM;
  • РЛС Furuno;
  • сняты и/или разбиты системы распознавания;
  • вооружение (кроме 30-мм артустановки) и весь боезапас;
  • надувная лодка с двумя моторами;
  • магнитный компас и гирокомпас;
  • надувной плот;
  • огнетушители;
  • фонари освещения и аккумуляторы;
  • аварийный буй;
  • запчасти;
  • кухонная плита, вытяжка и проточный нагреватель;
  • унитаз;
  • вся документация;
  • прочее.

Как отмечается, у катера Бердянск снарядами пробита бронерубка и машинное отделение, также поврежден левый двигатель.

На буксире Яны Капу отсутствуют:

  • снято все радиооборудование, как и на катерах;
  • разбиты и вскрыты все приборы в ходовой рубке;
  • частично разобрана универсальная система водяной защиты;
  • разобрана топливная аппаратура;
  • отсутствуют розетки и плафоны;
  • в машинном отделении - заделанная пластырем с раздвижным упором пробоина;
  • сняты все кабели, в т.ч. кабель берегового питания;
  • фальшборта частично разрушены;
  • отсутствует часть мачты;
  • вся документация;
  • прочее.

Как сообщалось, корабли прибыли в Очаков Николаевской области накануне вечером. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россию попросят вернуть снятое оборудование, а на восстановление судов уйдет около трех месяцев.

 

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Теги: Россия, Украина, корабли, ВМС Украины, оборудование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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DrFreeman    21.11.2019, 11:04
Оценка:  0
DrFreeman
А унитаз б/у мокшам зачем? Над ямой во дворе поставят?
Орест_Пiхва    21.11.2019, 11:04
Оценка:  0
Орест_Пiхва
так вот где был золотой унитаз)))
Колишній-східняк    21.11.2019, 10:52
Оценка:  0
Колишній-східняк
Вороватая кaцaпня!
foster12    21.11.2019, 10:57
Оценка:  -1
foster12
Да просто ОРКИ....
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