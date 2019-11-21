Опубликован список снятого оборудования с кораблей

Президент обещает восстановить корабли в течение трех месяцев, а Россию попросить вернуть снятое оборудование.

Корабли вернулись в Украину спустя почти год после захвата facebook.com/MatiosAnatolii

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал докладную записку на имя командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко о состоянии возвращенных Россией Украине кораблей.

Ранее Воронченко заявил, что россияне "угробили" корабли, поэтому они идут на буксире, а не своим ходом.

Согласно опубликованным данным, на катерах отсутствуют:

радиостанции Harris (коротковолновая и УКВ);

радиостанции Motorola;

радиостанции ICOM;

станции космической связи IRIDIUM;

РЛС Furuno;

сняты и/или разбиты системы распознавания;

вооружение (кроме 30-мм артустановки) и весь боезапас;

надувная лодка с двумя моторами;

магнитный компас и гирокомпас;

надувной плот;

огнетушители;

фонари освещения и аккумуляторы;

аварийный буй;

запчасти;

кухонная плита, вытяжка и проточный нагреватель;

унитаз;

вся документация;

прочее.

Как отмечается, у катера Бердянск снарядами пробита бронерубка и машинное отделение, также поврежден левый двигатель.

На буксире Яны Капу отсутствуют:

снято все радиооборудование, как и на катерах;

разбиты и вскрыты все приборы в ходовой рубке;

частично разобрана универсальная система водяной защиты;

разобрана топливная аппаратура;

отсутствуют розетки и плафоны;

в машинном отделении - заделанная пластырем с раздвижным упором пробоина;

сняты все кабели, в т.ч. кабель берегового питания;

фальшборта частично разрушены;

отсутствует часть мачты;

вся документация;

прочее.

Как сообщалось, корабли прибыли в Очаков Николаевской области накануне вечером. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россию попросят вернуть снятое оборудование, а на восстановление судов уйдет около трех месяцев.

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