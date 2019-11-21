Зеленский: Нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана

Президент Украины потребовал расследования дел Майдана.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал расследования дел Майдана. Об этом он заявил во время торжества по случаю Дня Достоинства и Свободы.

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Президент отметил, что в борьбе за свободу и независимость в 2014 году Украина потеряла "самое ценное – человеческие жизни". Все преступления Майдана необходимо расследовать.

"Украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах. В той борьбе, к сожалению, мы заплатили самую высокую возможную цену - человеческую жизнь. Нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные - обязательно получить наказание", - заявил президент.

В месте, где мы находимся, обязательно появится музей Революции достоинства. И это очень важно - отметил Зеленский

Напомним, вчера Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана.

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