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Зеленский: Нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана

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Президент Украины потребовал расследования дел Майдана.
Президент Украины с первой леди
Президент Украины с первой леди
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал расследования дел Майдана. Об этом он заявил во время торжества по случаю Дня Достоинства и Свободы.

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Президент отметил, что в борьбе за свободу и независимость в 2014 году Украина потеряла "самое ценное – человеческие жизни". Все преступления Майдана необходимо расследовать.

"Украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах. В той борьбе, к сожалению, мы заплатили самую высокую возможную цену - человеческую жизнь. Нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные - обязательно получить наказание", - заявил президент.

В месте, где мы находимся, обязательно появится музей Революции достоинства. И это очень важно - отметил Зеленский

Напомним, вчера Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана.

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Теги: Владимир Зеленский, Евромайдан, убийства, расследование
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    21.11.2019, 11:06
Оценка:  0
VSHIVANKA
АГА.....)))
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