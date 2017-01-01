Зеленский отказался от помощи Лукашенко в охране границы

Президент Украины отказался от помощи главы Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил помощь главе Украины Владимиру Зеленскому в охране государственной границы с РФ. Лукашенко был согласен предоставить Украине собственных пограничников. Президент Зеленский от помощи отказался.

Об этом президент Украины заявил в Очакове на базе ВМС, пишет УНН.

Читай также: Зеленский: Нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана

“Александр Григорьевич Лукашенко, он мне сказал: “я не в первый раз говорю, если вам нужна будет потом помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль “нашу границу“, пожалуйста, обращайтесь, мы обязанности “обязательно поможем“. Этот тезис был, я знаю, что он звучал не первый раз, я его поблагодарил, но я думаю, что мы - независимая страна, у нас хватит пограничников“ – заявил Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что появились фото и видео поврежденный возвращенных украинских кораблей. Матиос опубликовал интересные детали.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram