Зеленский отказался от помощи Лукашенко в охране границы
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил помощь главе Украины Владимиру Зеленскому в охране государственной границы с РФ. Лукашенко был согласен предоставить Украине собственных пограничников. Президент Зеленский от помощи отказался.
Об этом президент Украины заявил в Очакове на базе ВМС, пишет УНН.
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“Александр Григорьевич Лукашенко, он мне сказал: “я не в первый раз говорю, если вам нужна будет потом помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль “нашу границу“, пожалуйста, обращайтесь, мы обязанности “обязательно поможем“. Этот тезис был, я знаю, что он звучал не первый раз, я его поблагодарил, но я думаю, что мы - независимая страна, у нас хватит пограничников“ – заявил Зеленский.
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