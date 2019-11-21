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Зеленский пообещал семьям погибших на Майдане закрытую встречу

Комментариев: 3
Президент Зеленский соберет круглый стол с семьями Героев Небесной Сотни.
Президент встретится с родственниками погибших
Президент встретится с родственниками погибших
Офис президента

В четверг, 21 ноября, президент  Владимир Зеленский пообещал семьям погибших во время событий на Майдане Независимости во время Революции Достоинства встречу в формате закрытых дверей.

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Об этом родственники погибших попросили президента лично. Раньше уже произошла подобная встреча с премьер-министром Украины. Со своей стороны президент Зеленский ответил согласием и сразу же предложил пригласить представителей от МВД.

Данная встреча запланирована на вторую половину декабря

Также напомним, что Владимир Зеленский обещал семьям погибших Героев  Небесной Сотни о рассмотрении парламентских поправок депутатами в законе о ГБР.

Напомним, вчера Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана.

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Теги: Владимир Зеленский, Евромайдан
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Комментариев (3)
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fkrfyfan    21.11.2019, 12:07
Оценка:  +1
fkrfyfan
С семьями тех благодаря которым началась война , обнищание украины и потеря территорий. Скажи им спасибо вован!
ВасяизИваново    21.11.2019, 11:28
Оценка:  +5
ВасяизИваново
А семьям погибших при исполнении служебных обязанностей он что пообещал, а то я что то пропустил.
asfd0    21.11.2019, 11:22
Оценка:  +5
asfd0
Пашинского обязательно пригласите.
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