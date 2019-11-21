Зеленский пообещал семьям погибших на Майдане закрытую встречу

Президент Зеленский соберет круглый стол с семьями Героев Небесной Сотни.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Зеленский пообещал семьям погибших во время событий на Майдане Независимости во время Революции Достоинства встречу в формате закрытых дверей.

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Об этом родственники погибших попросили президента лично. Раньше уже произошла подобная встреча с премьер-министром Украины. Со своей стороны президент Зеленский ответил согласием и сразу же предложил пригласить представителей от МВД.

Данная встреча запланирована на вторую половину декабря

Также напомним, что Владимир Зеленский обещал семьям погибших Героев Небесной Сотни о рассмотрении парламентских поправок депутатами в законе о ГБР.

Напомним, вчера Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана.

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