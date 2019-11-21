У самолета Зеленского отказал двигатель: детали

Один из полетов мог стать для президента последним.

Вчера, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Очаков, куда прибыли захваченные РФ корабли. Между тем, самолет президента прибыл с опозданием, так как у него отказал двигатель. Об этом пишет "Украинская правда".

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Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель рассказала, что Зеленский после визита на Донбасс должен был вылететь в Николаевскую область из Чугуева. Однако по дороге у самолета отказал один из двигателей, поэтому ему пришлось ехать в Харьков.

Мендель рассказала, что в Чугуеве самолет на завелся, поэтому в Харькове для делегации во главе с президентом подготовили новый самолет.

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Сегодня первую часть дня Зеленский проведет в Очакове. Он пообщается с моряками и осмотрит вернувшиеся из РФ корабли.

Затем Зеленский и его делегация вернутся в столицу.

Напомним, в Борисполе иранец порвал свой паспорт и прикинулся испанцем. Мужчина хотел выдать себя за испанца.

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