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У самолета Зеленского отказал двигатель: детали

Комментариев: 4
Один из полетов мог стать для президента последним.
Зеленскому предоставили другой самолет
Зеленскому предоставили другой самолет
Офис президента

Вчера, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Очаков, куда прибыли захваченные РФ корабли. Между тем, самолет президента прибыл с опозданием, так как у него отказал двигатель. Об этом пишет "Украинская правда".

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Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель рассказала, что Зеленский после визита на Донбасс должен был вылететь в Николаевскую область из Чугуева. Однако по дороге у самолета отказал один из двигателей, поэтому ему пришлось ехать в Харьков. 

Мендель рассказала, что в Чугуеве самолет на завелся, поэтому в Харькове для делегации во главе с президентом подготовили новый самолет.

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Сегодня первую часть дня Зеленский проведет в Очакове. Он пообщается с моряками и осмотрит вернувшиеся из РФ корабли.

Затем Зеленский и его делегация вернутся в столицу.

Напомним, в Борисполе иранец порвал свой паспорт и прикинулся испанцем. Мужчина хотел выдать себя за испанца.

 

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Теги: самолет, Зеленский, двигатель, Очаков
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Комментариев (4)
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fkrfyfan    21.11.2019, 12:04
Оценка:  +3
fkrfyfan
Это говорит о состоянии авиации на украине. Поэтому украинские "десантники" и прыгают только с табуреток в казармах
lusyika    21.11.2019, 11:49
Оценка:  -10
lusyika
Навіть залізо не хоче перевозити цю купу лайна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Путин_xyйло    21.11.2019, 11:49
Оценка:  -9
Путин_xyйло
Жаль, что не в полете. Надеюсь для экипажа парашюты имеются?
rafa84    21.11.2019, 12:33
Оценка:  +2
rafa84
ЖАЛЬ ЧТО ТЕБЯ, В РОДДОМЕ ОБ СТЕНУ НЕ РАЗБИЛИ !!!
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