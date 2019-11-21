Зеленский не хотел бы, чтобы Коломойский "решал" во внешней политике

Владимир Зеленский высказался по поводу заявления Игоря Коломойского о дружбе с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандальные заявления олигарха Игоря Коломойского американскому изданию The New York Times. Зеленский заявил, что именно он, как президент Украины, должен думать о международном положении и векторе Украины.



Свою мысль Владимир Александрович высказал на брифинге в городе Очаков Николаевской области в ночь на 21.11.

Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется что это правильно. Я, правительство, общество, это решение все же государственное - заявил Зеленский

По его словам, все мы психологически хотим завершить войну в ближайшее время, но для возобновления сотрудничества с Россией нужно дождаться еще и возвращения Крыма.

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Напомним, что последнее интервью The New York Times бизнесмена-олигарха Игоря Коломойского вызвало большой резонанс в обществе среди политиков. Коломойский заявил, что США заставляют Украину воевать против РФ вопреки желанию населения Украины. Также он высказался за более тесное сотрудничество с Россией в противовес Западу, который (по его словам) "нас не ждет".

Напомним, 13 ноября накануне приезда миссии Международного валютного фонда в Украину олигарх Игорь Коломойский дал интервью американскому изданию New York Times, в котором в очередной раз удивил своими высказываниями. В частности, предложением переориентироваться на Россию.

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