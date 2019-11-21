Зеленский не хотел бы, чтобы Коломойский "решал" во внешней политике
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандальные заявления олигарха Игоря Коломойского американскому изданию The New York Times. Зеленский заявил, что именно он, как президент Украины, должен думать о международном положении и векторе Украины.
Свою мысль Владимир Александрович высказал на брифинге в городе Очаков Николаевской области в ночь на 21.11.
Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется что это правильно. Я, правительство, общество, это решение все же государственное - заявил Зеленский
По его словам, все мы психологически хотим завершить войну в ближайшее время, но для возобновления сотрудничества с Россией нужно дождаться еще и возвращения Крыма.
Читай также: Мендель прокомментировала слова Коломойского о "необходимости дружить" с РФ
Напомним, что последнее интервью The New York Times бизнесмена-олигарха Игоря Коломойского вызвало большой резонанс в обществе среди политиков. Коломойский заявил, что США заставляют Украину воевать против РФ вопреки желанию населения Украины. Также он высказался за более тесное сотрудничество с Россией в противовес Западу, который (по его словам) "нас не ждет".
Напомним, 13 ноября накануне приезда миссии Международного валютного фонда в Украину олигарх Игорь Коломойский дал интервью американскому изданию New York Times, в котором в очередной раз удивил своими высказываниями. В частности, предложением переориентироваться на Россию.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram