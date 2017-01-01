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Скандал в Борисполе: около 300 пассажиров не могут улететь в Дубай

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Рейс отложили более чем на 9 часов.
Аэропорт Борисполь
Аэропорт Борисполь
Facebook аэропорта Борисполь

В международном аэропорту "Борисполь" более трех сотен пассажиров, которых должна была обслужить авиакомпания Azur Air Ukraine, уже несколько часов не могут улететь в Дубай.

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Об этом сообщает Сегодня с места событий.

Рейс, который изначально был запланирован на 4:00, по неизвестным пока что причинам перенесли более чем на 9 часов. На данный момент рейс ожидается в 13:30.

Табло аэропорта
Табло аэропорта
скриншот

При этом пассажиры все это время вынуждены находиться в аэропорту. Администрация аэропорта не предоставляет информации о задержании рейса. Многие клиенты авиакомпании штурмом пытались добиться информации.

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Атмосфера в здании аэропорта накаляется.

Напомним, в Борисполе иранец порвал свой паспорт и прикинулся испанцем. По предварительной информации, гражданин Ирана прибыл рейсом Стамбул-Киев. На посадку он прошел с действительным паспортом. Однако на борту самолета он порвал свой настоящий паспорт, а в Украине показал пограничникам поддельный.

 

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Теги: Борисполь, Дубай, рейс, аэропорт
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