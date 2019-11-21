ОБСЕ заявляет о взрывах в Петровском, Штаб ООС опровергает

Штаб предлагает использовать технические средства фиксации ситуации, чтобы избежать ошибок из-за человеческого фактора.

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В штабе операции Объединенных сил (ООС) опровергли данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о нарушениях на участке разведения в районе Петровского. Об этом сообщает официальная страница ООС в Facebook.

Как сообщается, во вторник, 19 ноября, две группы наблюдателей ОБСЕ, находясь на разных позициях в районе участка разведения №3 вблизи Петровского и Богдановки, заявили, что слышали более 20 взрывов неопределенного происхождения. По оценке наблюдателей, взрывы были на участке разведения.

В то же время камера наблюдения СММ ОБСЕ и офицеры Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) не зафиксировали ни одного факта нарушения в пределах участка разведения.

По данным, зафиксированным украинской стороной, нарушений режима прекращения огня в это время и обстрелов с обеих сторон не зафиксировано. Запросов на введение режима “Тишина“ со стороны офицеров дежурной смены СЦКК и со стороны СММ ОБСЕ не поступало, - добавили в ведомстве.

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В штабе подчеркнули, что без визуального наблюдения момента взрыва и измерения времени поступления звука невозможно определить место взрыва, поэтому данные наблюдателей ОБСЕ не являются действительными.

Также в штабе предположили, что наблюдатели ОБСЕ могли неверно локализовать место взрывов, услышав звук разрывов, принесенный ветром с других участков или отраженный от складок местности.

Учитывая вышесказанное и с целью исключения человеческого фактора, приобретает актуальность вопрос о фиксации нарушений техническими средствами наблюдения и фиксации, - отмечают в Штабе ООС.

Напомним, обострение на фронте: ранены 7 украинских военных. С сепаратисты не позволяли спасать раненых бойцов ВСУ.

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