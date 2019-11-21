Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ОБСЕ заявляет о взрывах в Петровском, Штаб ООС опровергает

Комментариев: 1
Штаб предлагает использовать технические средства фиксации ситуации, чтобы избежать ошибок из-за человеческого фактора.
В Штабе опровергают данные наблюдений ОБСЕ
В Штабе опровергают данные наблюдений ОБСЕ
Фейсбук Штаба ООС

Читай также: Разминирование в Петровском завершилось - штаб ООС

В штабе операции Объединенных сил (ООС) опровергли данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о нарушениях на участке разведения в районе Петровского. Об этом сообщает официальная страница ООС в Facebook.

Как сообщается, во вторник, 19 ноября, две группы наблюдателей ОБСЕ, находясь на разных позициях в районе участка разведения №3 вблизи Петровского и Богдановки, заявили, что слышали более 20 взрывов неопределенного происхождения. По оценке наблюдателей, взрывы были на участке разведения.

В то же время камера наблюдения СММ ОБСЕ и офицеры Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) не зафиксировали ни одного факта нарушения в пределах участка разведения.

По данным, зафиксированным украинской стороной, нарушений режима прекращения огня в это время и обстрелов с обеих сторон не зафиксировано. Запросов на введение режима “Тишина“ со стороны офицеров дежурной смены СЦКК и со стороны СММ ОБСЕ не поступало, - добавили в ведомстве.

Читай также: Наемники РФ устраивают взрывы в районе Петровского для дискредитации ВСУ - Генштаб

В штабе подчеркнули, что без визуального наблюдения момента взрыва и измерения времени поступления звука невозможно определить место взрыва, поэтому данные наблюдателей ОБСЕ не являются действительными.

Также в штабе предположили, что наблюдатели ОБСЕ могли неверно локализовать место взрывов, услышав звук разрывов, принесенный ветром с других участков или отраженный от складок местности.

Учитывая вышесказанное и с целью исключения человеческого фактора, приобретает актуальность вопрос о фиксации нарушений техническими средствами наблюдения и фиксации, - отмечают в Штабе ООС.

Напомним, обострение на фронте: ранены 7 украинских военных. С сепаратисты не позволяли спасать раненых бойцов ВСУ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: штаб ООС, ОБСЕ, разведение сил на Донбассе, Петровское, Донбасс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Boxerogos    21.11.2019, 12:21
Оценка:  -2
Boxerogos
ОБСЕ фы фсьо фрёти!Наши"герои"не могут стрелять!Эта фсьо сепары!Эта фсьо Путин!Эта фсьо Расия!Мыж ни в чьом нивинаватии!Какии фашы такасатильства?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь