В Гааге начались слушания по захвату Россией украинских кораблей

Сегодня в суде решаются процедурные вопросы, рассмотрение украинского иска по существу начнется чуть позже.

Это процедурные слушания, поэтому они происходят в закрытом режиме Getty Images

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В Гааге начались первые слушания арбитражного трибунала по делу “Украина против России“ о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей. Слушания стартовали в 10 утра по местному времени (11 утра по Киеву), сообщает “Укринформ“.

Процесс проходит в Постоянном арбитражном суде, который расположен во Дворце мира. Сейчас идут процедурные слушания, поэтому они заседание суда проводится в закрытом режиме.

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На данный момент обсуждаются временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утверждаются процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.

Напомним, ранее в МИДе заявили, что возвращение кораблей и экипажей – не повод прекращать судебную тяжбу по факту нарушения Россией морского права. Украина намерена добиваться денежной компенсации.

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