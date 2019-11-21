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В Кремле заявили, что российских войск на Донбассе “нет и не было”

Комментариев: 31
Дмитрий Песков сделал очередное заявление.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фейсбук Дмитрия Пескова

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что “российских войск на Донбассе нет и не было никогда”.

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Об этом сообщают росСМИ.

По информации российских журналистов, Песков не стал скрывать, что РФ имеет достаточно каналов связи и знает все нюансы войны на Донбассе.

Российских войск в Донбассе не было никогда. Но это не значит, что наши военные не имеют каналов для получения информации о прилегающих регионах к нашим границам. Это абсолютно нормальная практика, - сказал Песков.

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Отмечается, что такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, какие именно военные сообщают Путину об обстреле на Донбассе, если, по официальной версии, российских войск там якобы нет.

Напомним, Минобороны РФ испытало "Бога войны". При стрельбе использовалась новая методика огневого поражения: удары по позициям "неприятеля" наносились точечно.

 

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Теги: Песков, РФ, война, Донбасс
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Комментариев (32)
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Sancho-s    21.11.2019, 14:09
Оценка:  0
Sancho-s
Так это старая пластинка...
BROKER666    21.11.2019, 13:55
Оценка:  +3
BROKER666
аргентинского кокса в кремль подвезли, а пязда с усами намешала его с боярой
Хитрый-Лис    21.11.2019, 13:50
Оценка:  +6
Хитрый-Лис
От боярышника ещё и не такое смолоть можно
ВыВсеВрети    21.11.2019, 13:47
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
дядя ира и вшивая дырка просто в ударе сегодня, премиальные получат, стараются!...))))))
вопрос, где ваши доказательства?...))))))))
не, руцкий - безусловно генетический идиот!....
xapi3mat    21.11.2019, 13:44
Оценка:  +5
xapi3mat
Да всем плевать что они ни..дят, что возьмешь с пи..добола!
ira0957    21.11.2019, 13:32
Оценка:  -1
ira0957
Да, не было. Попробуйте опровергнуть )
Woodbrother    21.11.2019, 13:35
Оценка:  +4
Woodbrother
Вас весь мир давно уже за дурачков держит.
Woodbrother    21.11.2019, 13:31
Оценка:  -1
Woodbrother
Ну так все знают что войск нет, есть только ихтамнеиты. Ихтамнетов утилизируют на Донбассе, а хоронить везут на россию. Это даже школьники все знают.
CasperW    21.11.2019, 13:31
Оценка:  +3
CasperW
В Крыму тоже не было. Потом было. Новость, блин.
ira0957    21.11.2019, 13:33
Оценка:  -5
ira0957
В Крыму они были, учи матчасть.
Woodbrother    21.11.2019, 13:35
Оценка:  +5
Woodbrother
Дядя Ира, зря вы фильм путенский не смотрели.
СтальнаяКрыса    21.11.2019, 13:30
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
Надо было расстрелять несколько пленных российских подонков на территории Донбасса, что бы он тогда 3,14здел?
WTF2wtf    21.11.2019, 13:47
Оценка:  +1
WTF2wtf
Так под тем же Иловайском в плен несколько групп российских вояк попали.
Некоторых отдали россиянам при отходе вскоре после допроса, некоторых сами россияне накрыли и перебили вместе с украинской колонной ...
YSL    21.11.2019, 13:29
Оценка:  -5
YSL
Димон как всегда прав.
Woodbrother    21.11.2019, 13:34
Оценка:  0
Woodbrother
Кадыровцы сейчас очень обидятся. За что кровь проливали дарагой ?
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