В Кремле заявили, что российских войск на Донбассе “нет и не было”

Дмитрий Песков сделал очередное заявление.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что “российских войск на Донбассе нет и не было никогда”.

Читай также: Генерал о фронте: Военные выполняют приказы, а не принимают решения

Об этом сообщают росСМИ.

По информации российских журналистов, Песков не стал скрывать, что РФ имеет достаточно каналов связи и знает все нюансы войны на Донбассе.

Российских войск в Донбассе не было никогда. Но это не значит, что наши военные не имеют каналов для получения информации о прилегающих регионах к нашим границам. Это абсолютно нормальная практика, - сказал Песков.

Читай также: РФ готовит итоговый документ нормандской встречи

Отмечается, что такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, какие именно военные сообщают Путину об обстреле на Донбассе, если, по официальной версии, российских войск там якобы нет.

Напомним, Минобороны РФ испытало "Бога войны". При стрельбе использовалась новая методика огневого поражения: удары по позициям "неприятеля" наносились точечно.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram