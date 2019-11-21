САП вручила подозрение мэру Львова Садовому

Львовского градоначальника подозревают в злоупотреблении властью при выделении участка под строительство.

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Утром 21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) официально объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому. Об этом заявил сам Садовый, опубликовав соответствующее видео на своей странице в Фейсбук.

Он уточнил, что подозрение объявлено ​​по делу о строительстве индустриального парка в Рясном.

В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. Мы от этой компании за землю получили 54 млн грн. Было поле, где коровы паслись. На этом поле компания должна построить индустриальный парк. Начиная с 2015-2016 гг. и дальше - блокировка со всех сторон. На уровне власти государства, Генеральной прокуратуры... К тому времени компания CTP построила парки в Румынии, в других странах, - заявил Андрей Садовый.

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Мэра Львова подозревают в злоупотреблении властью при выделении участка под индустриальный парк в Рясном.

Напомним, Садовый раскритиковал планы правительства передать львовский аэропорт в концессию. Мэр хочет забрать объект в коммунальную собственность.

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