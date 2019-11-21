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В проблемном Новояворовске начали подключать тепло

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Второй проблемный город – Новый Раздол – получит тепло завтра.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
kmu.gov.ua

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В городе Новояворовск на Львовщине, где была объявлена чрезвычайная ситуация из-за неготовности города к отопительному сезону, наконец-то, начали отопительный сезон. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Сегодня утром начат нагрев системы, в течение дня в дома жителей города начнет поступать тепло, - сообщил премьер.

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В еще одном проблемном городе – Новом Роздоле – отопление обещают восстановить 22 ноября. Сейчас там ведутся работы по ликвидации прорывов на теплотрассах.

Правительство привлекло к дисциплинарной ответственности руководство АРМА за допущение срыва отопительного сезона в регионе и отстранило его от исполнения обязанностей, - отметил Гончарук.

Напомним, в начале ноября в городах Новояворовск и Новый Раздол на Львовщине объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы срыва отопительного сезона. 14 ноября премьер-министр пообещал, что в ближайшее время в этих городах возобновится теплоснабжение.

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Теги: Гончарук, Львовская область, отопление
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Комментариев (1)
ira0957    21.11.2019, 13:30
Оценка:  0
ira0957
А чё ж раньше не давали тепло? Газу невистачае? )
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