В проблемном Новояворовске начали подключать тепло
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В городе Новояворовск на Львовщине, где была объявлена чрезвычайная ситуация из-за неготовности города к отопительному сезону, наконец-то, начали отопительный сезон. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Сегодня утром начат нагрев системы, в течение дня в дома жителей города начнет поступать тепло, - сообщил премьер.
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В еще одном проблемном городе – Новом Роздоле – отопление обещают восстановить 22 ноября. Сейчас там ведутся работы по ликвидации прорывов на теплотрассах.
Правительство привлекло к дисциплинарной ответственности руководство АРМА за допущение срыва отопительного сезона в регионе и отстранило его от исполнения обязанностей, - отметил Гончарук.
Напомним, в начале ноября в городах Новояворовск и Новый Раздол на Львовщине объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы срыва отопительного сезона. 14 ноября премьер-министр пообещал, что в ближайшее время в этих городах возобновится теплоснабжение.
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