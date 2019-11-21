Арахамия назвал условие, при котором Иванисова примут назад во фракцию

По словам Арахамии, Иванисов должен доказать, что его судимость - фейк.

Глава пропрезидентской фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия заявил, что Романа Иванисов, вокруг которого разгорелся скандал с якобы судимостью за изнасилование несовершеннолетней, смогут принять назад во фракцию, если он докажет, что не причастен к такому преступлению.

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Об это он заявил на сегодняшнем брифинге в Киеве, передает УП.

Арахамия заявил, что если информация о судимости подтвердится, пусть Иванисов “идет по своим делам, куда захочет”.

Господин Иванисов - я его вчера набирал, потому что он в округе сейчас, и говорю: “Есть такая информация. Если это будет правдой, то нет у тебя права быть во фракции или в партии“. Он сказал: “Я это понимаю“. Я говорю: “Это надо или подтвердить, или опровергнуть“. Он сказал: “Мне надо время“, - сказал Арахамия.

Он отметил, что скандал может быть чьим-то заказом, ведь Иванисов занимается антикоррупционными делами по янтарю.

Он опровергал мне. Громко опровергал. Говорит, что не было у него вообще судимости, - сказал Арахамия.

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Между тем, пока он сам не может опровергнуть информацию о судимости Иванисова. Представитель нардепа поедет в Мариупольскую колонию, где якобы отбывал наказание Иванисов, и снимет видео о том, что о нардепе нет записей. Также глава фракции сообщил, что ожидаются ответы на запросы о судимости нардепа от компетентных органов.

По словам Арахамии, Иванисов прибыл в Киев и готовиться выступить перед журналистами. Он готовит доказательства своей невиновности и готов назвать имя заказчика скандала.

Напомним, нардеп Иванисов приостановил членство во фракции Слуга народа. Депутат заявил, что обратился с этим предложением к главе фракции Давиду Арахамии и тот поддержал его.

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