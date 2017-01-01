В Одессе ураган повалил деревья и оборвал линии электропередач
В четверг, 21 ноября, Одессу накрыл мощный ветер, в результате которого были повалены 8 деревьев. Также зафиксированы 9 обрывов электросетей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Одессы.
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“Падение деревьев зафиксировано по адресам: просп. Добровольского (10-я линия), ул. Екатерининская угол ул. Еврейской, Хаджибейская дорога (возле школы), ул. Химическая, пер. Лунный, 4, пл. Десятого апреля угол ул. Раскидайловской (дерево на машине), ул. Варненская, 4, ул. Елисаветинская“ – говорится в сообщении.
К ликвидации последствий привлечены 4 автовышки и 4 трактора, а также 120 сотрудников Горзелентрест
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Руководство города попросило жителей не оставлять авто под деревьями и линиями электропередач. Пребывание людей на улице также стоит ограничить.
Ранее ученые сообщили, что плохая погода усиливает хронические боли. Участники эксперимента испытывали дискомфорт, когда падало давление и бушевал ветер. Также по мнению ученых, плохая погода побуждает звонить близким.
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