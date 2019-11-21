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В Николаеве женщина открыла стрельбу по сотрудникам банка

Комментариев: 1
Выстрел был произведен из пистолета под патрон Флобера. На данный момент пострадавший проходит обследование в больнице.
Пострадавшего госпитализировали
Пострадавшего госпитализировали
АР
В Николаеве женщина открыла стрельбу из пистолета по сотрудникам банка, которые пришли смотреть залоговую квартиру, сообщается в пресс-центре ГУ НП области.

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Сообщается, что к мужчине, задолжавшему финансовому учреждению около 150 тысяч гривен, пришли якобы работники банка, с целью проверки состояния квартиры в залоге, которая находится в собственности банка. Сначала хозяева квартиры не открывали дверь, а позже вышла мать должника с пистолетом и выстрелила в ногу одному из мужчин.

Предварительно, выстрел был произведен из пистолета под патрон Флобера. На данный момент пострадавший проходит обследование в больнице.
 
Обстоятельства происшествия выясняются. Сведения по данному факту внесены в Единый журнал учета.
Напомним, в Николаеве подросток принес в школу пистолет и выстрелил в одноклассника. Мальчик выжил, но получил травму.

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Теги: кредиты, банки, Николаев, стрельба, задолженность
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Комментариев (1)
SEMPENTY    21.11.2019, 13:59
Оценка:  0
SEMPENTY
Нормальный поступок... В этих сволочей надо стрелять не из флобера а из РПГ.
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