В Николаеве женщина открыла стрельбу по сотрудникам банка

Выстрел был произведен из пистолета под патрон Флобера. На данный момент пострадавший проходит обследование в больнице.

В Николаеве женщина открыла стрельбу из пистолета по сотрудникам банка, которые пришли смотреть залоговую квартиру, сообщается в пресс-центре ГУ НП области.

Читай также: Решили "припугнуть": Под Одессой в закусочной подстрелили клиента Сообщается, что к мужчине, задолжавшему финансовому учреждению около 150 тысяч гривен, пришли якобы работники банка, с целью проверки состояния квартиры в залоге, которая находится в собственности банка. Сначала хозяева квартиры не открывали дверь, а позже вышла мать должника с пистолетом и выстрелила в ногу одному из мужчин.

Предварительно, выстрел был произведен из пистолета под патрон Флобера. На данный момент пострадавший проходит обследование в больнице.

Обстоятельства происшествия выясняются. Сведения по данному факту внесены в Единый журнал учета.