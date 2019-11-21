Стефанчук вернет компенсацию за аренду у тещи, Арахамия против

Арахамия считает, что Стефанчук поступил законно.

Первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук написал заявление спикеру о возвращении денежной компенсации за аренду жилья у собственной тещи Татьяны Ситарук. Об этом во время брифинга сообщил глава фракции СН Давид Арахамия.

По мнению главы фракции, Стефанчук ничего противозаконного не сделал.

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"Он все делал законно. Там личная история. Но он написал заявление спикеру Верховной Рады, чтобы все его возмещения вернули назад с его зарплаты ", - заявил Арахамия.

По его мнению, Стефанчуку не нужно было писать такое заявление, так как "все было законно" и многие нардепы без жилья получают компенсации.

Вице спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук Верховная Рада

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"Он всегда арендовал. Он мог бы сейчас жить в гостинице "Киев", это было бы дороже. Вы бы что-то сказали? Не сказали бы. А сейчас его пытаются наказать за то, что он правду написал? Это неправильно с точки зрения этики", – подчеркнул он.

Арахамия назвал Стефанчука порядочным и культурным человеком и заявил, что за него "будет биться до последнего"

Напомним, общественное движение Чесно опубликовало данные нардепов, которые получают компенсации за аренду жилья в столице. В списке оказался Руслан Стефанчук. Он снимал жилье у собственной тещи.

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