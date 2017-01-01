КСУ посчитал законопроект Зеленского неконституционным

Недовольство конституционного суда вызвал законопроект об уполномоченном Верховной Рады по вопросам соблюдения конституции.

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Конституционный суд признал разработанный командой президента Владимира Зеленского законопроект № 1016 об уполномоченных Верховной Рады таким, что не соответствует требованиям ч. 1 статьи 157 Конституции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В законопроекте среди прочего предлагается внести изменения в статьи 85 и 101 Конституции Украины. Первая статья в частности предусматривает наделение парламента новыми полномочиями - назначать и освобождать от должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению Конституции Украины и законов в отдельных сферах.

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В суде считают, что изменения в Конституцию предусматривают введение нового вида парламентского контроля и содержат риски чрезмерного вмешательства парламента с помощью уполномоченных в разные сферы без соблюдения баланса частных и публичных интересов. Также законопроект может привести к размытию границ полномочий парламента вопреки принципу разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, и стать причиной юридической неопределенности.

В Конституционном суде подчеркнули, что предложенные изменения не направлены на ликвидацию независимости страны, поэтому они соответствуют ч. 2 статьи 157 и 158 Конституции.

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Отмечается, что заключение Конституционного Суда является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Законопроект о уполномоченных Верховной Рады президент направил в парламент 29 августа 2019.

Напомним, КСУ принял решение по вопросу адвокатской монополии. КСУ признал конституционным законопроект об отмене адвокатской монополии.

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