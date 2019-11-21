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В Кривом Роге собаку выбросили из окна многоэтажки

Комментариев: 1
Хозяин собаки по кличке Пуля выпивал с новым знакомым дома и между ними произошел конфликт.
Инцидент произошел в доме на улице Николая Свитальского
Инцидент произошел в доме на улице Николая Свитальского
Первый городской

В Кривом Роге из окна жилой многоэтажки на четвертом этаже выбросили собаку породы стаффордширский терьер. Животное погибло, сообщило накануне местное издание Первый городской.

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Инцидент произошел вечером в доме на улице Николая Свитальского. Как рассказал хозяин собаки по кличке Пуля, он познакомился с мужчиной на улице. У них завязался разговор, после они взяли алкоголь, и пошли к нему домой.

“Там молодой человек начал брызгать водой в собаку, на что хозяин пса сделал замечание. И новый знакомый его ударил. Собака отреагировала и цапнула парня. По словам владельца стафа, его гость разозлился и выбросил собаку. После сбежал“, – говорится в сообщении.

  • Фото 18+. В Кривом Роге собаку выбросили из окна многоэтажки

Инцидент произошел в доме на улице Николая Свитальского
Инцидент произошел в доме на улице Николая Свитальского
Первый городской

Ранее сообщалось о том, что в Сумах студентки-живодерки снимали на видео издевательства над котами. Прокуратура возбудила уголовное дело.

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Теги: животные, собака, животное, собаки, домашние животные, пес, Кривой Рог, Жестокое обращение с животными
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Комментариев (1)
IrenaSH    21.11.2019, 14:41
Оценка:  +1
IrenaSH
А в следующий раз новый знакомый выбросит хозяина из окошка
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