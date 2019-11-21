"Клинический идиот": Арахамия ответил Мосийчуку о паспорте США

Глава фракции СН эмоционально прокомментировал заявление экс-нардепа.

Глава фракции СН Давид Арахамия эмоционально ответил Игорю Мосийчуку на его заявление об американском паспорте. Информацию о якобы наличии гражданства США Арахамия назвал бездоказательной, пишет УП.

Читай также: Стефанчук вернет компенсацию за аренду у тещи, Арахамия против

“Вот сейчас какой-то человек, которого все знали, коррупционер, которого вся страна на видео видела, говорит, что у меня есть гражданство США, например. Или, возможно, US person. И что на каждое слово Арахамии будет 100 бумажек. Да покажи хоть одну бумажку“, - сказал Арахамия.

На уточняющий вопрос журналистов, есть ли у него все-таки паспорт США, Арахамия ответил так.

Пусть он покажет! У меня есть бумажка, что он клинический идиот... Потому что он на всю страну говорит - и не может подтвердить ничем. Пусть подтвердит, - отметил он

Затем Арахамия предположил, что Мосийчук раскручивает скандал, чтобы добавить себе популярности.

Ранее Арахамия прокомментировал обвинения одного из “слуг“ в изнасиловании. Вопрос нардера Иванисова рассмотрят на заседании фракции, если его судимость за изнасилование несовершеннолетней подтвердится.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram