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"Клинический идиот": Арахамия ответил Мосийчуку о паспорте США

Комментариев: 3
Глава фракции СН эмоционально прокомментировал заявление экс-нардепа.
Глава фракции СН
Глава фракции СН
Скриншот из видео

Глава фракции СН Давид Арахамия эмоционально ответил Игорю Мосийчуку на его заявление об американском паспорте. Информацию о якобы наличии гражданства США Арахамия назвал бездоказательной, пишет УП.

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“Вот сейчас какой-то человек, которого все знали, коррупционер, которого вся страна на видео видела, говорит, что у меня есть гражданство США, например. Или, возможно, US person. И что на каждое слово Арахамии будет 100 бумажек. Да покажи хоть одну бумажку“, - сказал Арахамия.

На уточняющий вопрос журналистов, есть ли у него все-таки паспорт США, Арахамия ответил так.

Пусть он покажет! У меня есть бумажка, что он клинический идиот... Потому что он на всю страну говорит - и не может подтвердить ничем. Пусть подтвердит, - отметил он

Затем Арахамия предположил, что Мосийчук раскручивает скандал, чтобы добавить себе популярности.

Ранее Арахамия прокомментировал обвинения одного из “слуг“ в изнасиловании. Вопрос нардера Иванисова рассмотрят на заседании фракции, если его судимость за изнасилование несовершеннолетней подтвердится.

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Теги: давид арахамия, Игорь Мосийчук, гражаднство сша
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Комментариев (3)
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MykRom    21.11.2019, 15:16
Оценка:  0
MykRom
Арахамия хамит по принципу "На нет и суда нет".
nelci    21.11.2019, 14:16
Оценка:  +4
nelci
Брешут все как...., но дыма без огня не бывает.
MykRom    21.11.2019, 15:17
Оценка:  +2
MykRom
Изнасилования с согласием не бывает.
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