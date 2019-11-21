Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Не только унитазы: Россияне украли с кораблей нижнее белье моряков

Комментариев: 26
Бывший экипаж возвращенных катеров недоумевает, зачем россиянам понадобилось б/у нижнее белье.
Андрей Эйдер - самый молодой из 24 моряков
Андрей Эйдер - самый молодой из 24 моряков
Фейсбук А.Эйдера

Читай также: Корабли Украины были целыми, унитазы на месте – РФ

С захваченных в Керченском проливе украинских кораблей пропало не только штатное оборудование и сантехника, но личные вещи экипажа, в частности нижнее белье моряков. Об этом рассказал член экипажа одного из кораблей Андрей Эйдер на своей странице в Фейсбук.

Даже плафоны с лампами украли… Вот у меня вопрос, ладно, плиту для еды (она инвертированная, дорогая), но зачем плафоны воровать? Хотя это такое, у меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б/у трусы? Вот, чего я не пойму, никогда, - отметил украинский моряк.

Напомним, командование ВМС Украины заявило, что перед передачей Украине россияне разграбили захваченные корабли. Позднее появился полный список того, что было украдено.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: катер Бердянск, катер Бердянск, буксир Яны Капу, Россия, моряки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (27)
Отсортировать по дате Вниз
COZEL    21.11.2019, 15:43
Оценка:  0
COZEL
А ПОЧЕМУ УКРАИНСКАЯ СТОРОНА АКТ ПРИЕМКИ И ПЕРЕДАЧИ НЕ НАПЕЧАТАЮТ ФОТО, ЗАС-ЦАЛИ, ЧТО БРЕХНЯ РАСКРОЕТСЯ)))))))))))
tulchanin    21.11.2019, 15:31
Оценка:  -1
tulchanin
"Всё, всё, шо нажили непосильным трудом, всё же угробили! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка...замшевая… Три. Куртки."©
А ещё в белье заначка была: горилка, сало и 100 000$ !
Немедленно все верните !
Хитрый-Лис    21.11.2019, 15:33
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Russischer Schweinsoldat
fkrfyfan    21.11.2019, 15:31
Оценка:  -1
fkrfyfan
Пока плыли (не шли) до очакова, морячки нищей армии украины повеселились по полной.
kapablankas    21.11.2019, 15:30
Оценка:  0
kapablankas
ну теперь Гавнапольски Сытник и кривоногая Соколовская неделю будут трусы считать
Хитрый-Лис    21.11.2019, 15:29
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Видать портки прохудились у козломордых вот и поставили их на довольствие
logmax    21.11.2019, 15:28
Оценка:  +2
logmax
Орки, открыли для себя трусы и унитазы. Пусть донашивают..., на унитазах снимать не забывайте!
kapablankas    21.11.2019, 15:19
Оценка:  -2
kapablankas
через 3 дня и винты окажутся деревянными
Porebrik    21.11.2019, 15:15
Оценка:  +1
Porebrik
в росси как в ссср нет туалетной бумаги, а теперь и трусов, вот и воруют заграничные труселя
ВосставшийИзБана    21.11.2019, 15:00
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Болезнь такая есть - клептомания.
Da-Gabon    21.11.2019, 14:54
Оценка:  -3
Da-Gabon
Есть уже видео ФСБ, где в момент передачи все ваши унитазы были на месте. Гниденыши натуральные, без будущего.
Nikonori    21.11.2019, 15:25
Оценка:  +1
Nikonori
Художественный видеоролик вообще ниочем, несколько кусочков видео с разных катеров в перемешку
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь