Не только унитазы: Россияне украли с кораблей нижнее белье моряков

Бывший экипаж возвращенных катеров недоумевает, зачем россиянам понадобилось б/у нижнее белье.

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С захваченных в Керченском проливе украинских кораблей пропало не только штатное оборудование и сантехника, но личные вещи экипажа, в частности нижнее белье моряков. Об этом рассказал член экипажа одного из кораблей Андрей Эйдер на своей странице в Фейсбук.

Даже плафоны с лампами украли… Вот у меня вопрос, ладно, плиту для еды (она инвертированная, дорогая), но зачем плафоны воровать? Хотя это такое, у меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б/у трусы? Вот, чего я не пойму, никогда, - отметил украинский моряк.

Напомним, командование ВМС Украины заявило, что перед передачей Украине россияне разграбили захваченные корабли. Позднее появился полный список того, что было украдено.

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