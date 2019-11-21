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Безработный Ляшко задекларировал гособлигации на 10 млн грн

Комментариев: 3
Стоимость одной облигации равна 1 тысячи гривен.
Ляшко имеет ценные бумаги
Ляшко имеет ценные бумаги
УНИАН

Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко подал новую версию электронной декларации доходов. Об этом говорят данные декларации на сайте НАПК.

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Согласно этой декларации, безработный экс-нардеп обладает долговыми ценными бумагами/государственными облигациями на сумму 10100000 гривен.

По предварительной информации, Ляшко стал владельцем гособлигаций 30 октября 2019 года.

Также в электронном документе указано, что номинальная стоимость одной облигации составляет тысячу гривен, а Ляшко владеет 10100 такими бумагами.

Данные декларации
Данные декларации
скриншот

Напомним, Ляшко подал в суд на НАПК. Скандальный политик просит суд признать противоправным и отменить решение НАПК по поводу его декларации за 2017 год (исправленной). Согласно выводу агентства после полной проверки документов, политик внес недостоверные данные в декларацию.

 

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Теги: Ляшко, НАПК, декларация
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Комментариев (3)
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Boxerogos    21.11.2019, 15:33
Оценка:  0
Boxerogos
Богатенький пидopoк.
fkrfyfan    21.11.2019, 15:25
Оценка:  +1
fkrfyfan
Так заднеприводной депутат дорого, стоит, плюс наценка за руководство фракцией.
trgvm1    21.11.2019, 14:35
Оценка:  +1
trgvm1
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