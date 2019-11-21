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На Волыни трое мужчин изнасиловали девушку

Комментариев: 4
Подозреваемых уже поместили в изолятор временного содержания. Теперь им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Насилию подверглась 22-летняя
Насилию подверглась 22-летняя
пресс-служба Нацполиции
В Волынской области полицейские задержали мужчин, которых подозревают в групповом изнасиловании девушки, сообщает в четверг, 21 ноября, пресс-служба местной полиции.

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22-летнюю девушку изнасиловали 20 ноября. В тот же день полицейские задержали подозреваемых – трех жителей Волыни. 18, 20 и 30-летних жителей области уже поместили в изолятор временного содержания. Теперь им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Отметим, что один из задержанных ранее был судим за угон авто.

Напомним, в Харькове мужчина изнасиловал 77-летнюю пенсионерку. 10 ноября женщина вышла из дома по личным делам. Вернулась она около 14:00, но входные двери были повреждены.

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Теги: полиция, изнасилование, насилие, Волынская область
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    21.11.2019, 15:32
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Странно. Этим от 7 до 12. А депутату за малолетку и 4 не дали. Да еще и погасили.
ВыВсеВрети    21.11.2019, 15:35
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
еще и наградили!...стал народным избранником!...есть примеры, можно и президентом стать!...)))))))
Boxerogos    21.11.2019, 15:29
Оценка:  -1
Boxerogos
На той земле это считается вполне нормальным явлением.
ВыВсеВрети    21.11.2019, 15:33
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
рог, расскажи лучше какие нормы на нашей земле!...))))))
на росии, нормы еще те.....!....
наши нравы знает весь мир!....))))))))
SEMPENTY    21.11.2019, 15:24
Оценка:  -1
SEMPENTY
Ну вот сложно понять... 12 лет на зоне за 10 минут удовольствия?
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