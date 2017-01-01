Суд признал незаконным установленный Кабмином прожиточный минимум 2019

Также суд посчитал незаконным бюджет 2019 года, в котором этот минимум фигурирует.

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Окружной административный суд Киева, который ранее признал незаконной национализацию ПриватБанка, обязал Кабинет министров Украины пересмотреть размер прожиточного минимума на 2019, а также признал противоправными действия правительства по разработке и принятию бюджета на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Соответствующее решение суд принял по иску некоего Станислава Батрина, который оспаривал решение Кабинета министров Украины относительно установления размера прожиточного минимума.

Суд признал противоправными действия Кабинета Министров Украины по установлению прожиточного минимума на 2019 без проведения научно-общественной экспертизы сформированного набора продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг, - говорится в сообщении суда.

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Также суд признал, что действия правительства об одобрении, утверждении и вынесении на голосование в парламент проекта бюджета на 2019 были противоправными, ведь нарушили порядок установления размера прожиточного минимума и социальных стандартов и гарантий.

В своем решении Окружной административный суд города Киева обязал Кабинет Министров Украины установить прожиточный минимум в соответствии с положениями Законов Украины “О прожиточном минимуме“ и “О государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях“, - говорится в сообщении.

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Для справки. Отметим, что прожиточный минимум в бюджете на 2019 год установлен на уровне 1921 гривны в месяц с поэтапным его поднятием до 2102 гривен в месяц. На основе этого показателя рассчитывается размер некоторых государственных социальных выплат и пособий.

Напомним, в Кабмине представили “реформу“ прожиточного минимума. Министр социальной политики предложила отменить “привязку“ к прожиточному минимуму всех видов выплат.

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