В Крыму в школьника остановилось сердце на уроке

Парень скончался на уроке.

В аннексированном Россией Крыму неожиданно умер ученик 10 класса. Об этом сообщает российский Интерфакс.

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Трагедия произошла в сельской средней школе Сакского района на западе Крыма 20 ноября. Сообщается, что подростку стало плохо на уроке. У него внезапно остановилось сердце.

К сожалению, спасти этого ребенка не удалось. Издание сообщает, что сердце у парня было больным. По предварительным сведениям, это сердце - у него было освобождение от физкультуры именно из-за проблем со здоровьем.

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Полиция исключила виновность педагогов и учеников школы в случившемся. Сообщается, что у парня накануне умер отец. Именно личные переживания могли пошатнуть здоровье школьника, в результате чего у него остановилось сердце.

Напомним, в Крыму отчим убил и закопал 6-летнюю девочку. В оккупированном Россией крымском городе Симферополь житель села Кропоткино, отчим пропавшей девочки Дарьи Пилипенко, признался в ее убийстве. Также мужчина показал, где спрятал тело падчерицы.

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