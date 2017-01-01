В Крыму в школьника остановилось сердце на уроке
В аннексированном Россией Крыму неожиданно умер ученик 10 класса. Об этом сообщает российский Интерфакс.
Читай также: В Крыму второй крупный лесной пожар за сутки
Трагедия произошла в сельской средней школе Сакского района на западе Крыма 20 ноября. Сообщается, что подростку стало плохо на уроке. У него внезапно остановилось сердце.
К сожалению, спасти этого ребенка не удалось. Издание сообщает, что сердце у парня было больным. По предварительным сведениям, это сердце - у него было освобождение от физкультуры именно из-за проблем со здоровьем.
Читай также: РФ не доверяет жителям Крыма и переселяет туда своих граждан – МИД
Полиция исключила виновность педагогов и учеников школы в случившемся. Сообщается, что у парня накануне умер отец. Именно личные переживания могли пошатнуть здоровье школьника, в результате чего у него остановилось сердце.
Напомним, в Крыму отчим убил и закопал 6-летнюю девочку. В оккупированном Россией крымском городе Симферополь житель села Кропоткино, отчим пропавшей девочки Дарьи Пилипенко, признался в ее убийстве. Также мужчина показал, где спрятал тело падчерицы.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram