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Земельный референдум: в Раде назвали сроки

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Люди увидят, как это работает на практике, и смогут сделать вывод, готовы ли они пускать иностранные компании и иностранных граждан.
Иностранцам начнут продавать землю после согласия народа
Иностранцам начнут продавать землю после согласия народа
Верховная Рада
Референдум о продаже земли иностранцам в Украине состоится тогда, когда украинцы увидят рынок земли на практике и смогут сделать собственные выводы, сообщила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, передает 21 ноября УНИАН.

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“Референдум пройдет не между первым и вторым чтением, и даже не сразу после принятия закона - через два-три года. Люди увидят, как это работает на практике, и смогут сделать вывод, готовы ли они пускать иностранные компании и иностранных граждан”, - сказала она. 

Будет два подхода ко внесению правок об участии иностранцев в рынке украинских сельхозземель при подготовке законопроекта ко второму чтению. 
 
“Первый - там остаются все положения про иностранцев, а в заключительных положениях мы пишем, что они вступают в силу после всеукраинского референдума. Второй - они исключаются”, - сказала она. 

Напомним, в Кабмине придумали систему, которая ограничит доступ иностранцев к покупке земли.

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Теги: Земля, референдум, Верховная Рада, мораторий, Рынок земель
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