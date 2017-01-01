Земельный референдум: в Раде назвали сроки

Люди увидят, как это работает на практике, и смогут сделать вывод, готовы ли они пускать иностранные компании и иностранных граждан.

Референдум о продаже земли иностранцам в Украине состоится тогда, когда украинцы увидят рынок земли на практике и смогут сделать собственные выводы, сообщила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, передает 21 ноября УНИАН.

Читай также: В Слуге народа рассказали, что поменяют правила продажи земли “Референдум пройдет не между первым и вторым чтением, и даже не сразу после принятия закона - через два-три года. Люди увидят, как это работает на практике, и смогут сделать вывод, готовы ли они пускать иностранные компании и иностранных граждан”, - сказала она.

Будет два подхода ко внесению правок об участии иностранцев в рынке украинских сельхозземель при подготовке законопроекта ко второму чтению.

“Первый - там остаются все положения про иностранцев, а в заключительных положениях мы пишем, что они вступают в силу после всеукраинского референдума. Второй - они исключаются”, - сказала она.