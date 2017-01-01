В Одессе выпавшая из маршрутки женщина потеряла память

Инцидент квалифицирован как несчастный случай.

Из одесской маршрутки на ходу выпала женщина. При повороте внезапно открылась дверь, пострадавшая не удержалась и выпала. Женщину госпитализировали с травмой головы, она потеряла память. Об этом пишет ТСН.

Читай также: В Одессе пассажирка выпала из маршрутки: появилось видео

Несчастный случай зафиксирован камерой видеонаблюдения. Маршрутка остановилась через несколько десятков метров после падения. Очевидцы вызвали скорую помощь.

“Водитель сказал, что она случайно на ручку и вылетела. Водители должны говорить, что нельзя стоять на последней ступеньке“, - рассказал очевидец.

Пострадавшая сейчас находится в больнице, она частично потеряла память, однако сам момент аварии помнит.

Читай также: Советник Кличко рассказал, когда Киев избавится от маршруток

“На повороте автобус повернул, меня шатнуло к двери. Они открылись, и я выпала“, - вспомнила пострадавшая Валентина Савенко.

По словам врачей, женщина находится в удовлетворительном состоянии.

“Она в удовлетворительном состоянии, но учитывая перелом черепа и седалищной кости, она осталась в больнице под наблюдением“, - сказал главный врач 11 городской больницы Николай Турчин.

Произошедшее квалифицировали как несчастный случай, заявили в полиции. Водителя не задерживали, он продолжает работать на маршруте.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе из маршрутки выпала пассажирка. У женщины перелом бедра и травма головы, при этом водитель не заметил, как потерял пассажирку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram