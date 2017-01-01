В Одессе выпавшая из маршрутки женщина потеряла память
Из одесской маршрутки на ходу выпала женщина. При повороте внезапно открылась дверь, пострадавшая не удержалась и выпала. Женщину госпитализировали с травмой головы, она потеряла память. Об этом пишет ТСН.
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Несчастный случай зафиксирован камерой видеонаблюдения. Маршрутка остановилась через несколько десятков метров после падения. Очевидцы вызвали скорую помощь.
“Водитель сказал, что она случайно на ручку и вылетела. Водители должны говорить, что нельзя стоять на последней ступеньке“, - рассказал очевидец.
Пострадавшая сейчас находится в больнице, она частично потеряла память, однако сам момент аварии помнит.
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“На повороте автобус повернул, меня шатнуло к двери. Они открылись, и я выпала“, - вспомнила пострадавшая Валентина Савенко.
По словам врачей, женщина находится в удовлетворительном состоянии.
“Она в удовлетворительном состоянии, но учитывая перелом черепа и седалищной кости, она осталась в больнице под наблюдением“, - сказал главный врач 11 городской больницы Николай Турчин.
Произошедшее квалифицировали как несчастный случай, заявили в полиции. Водителя не задерживали, он продолжает работать на маршруте.
Ранее сообщалось о том, что в Одессе из маршрутки выпала пассажирка. У женщины перелом бедра и травма головы, при этом водитель не заметил, как потерял пассажирку.
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