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Арахамия пригрозил силовикам сокращением финансирования вдвое

Комментариев: 1
Так глава пропрезидентской фракции парламента предлагает наказывать плохо работающие правоохранительные структуры.
глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
кадр из видео

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В случае неэффективной работы правоохранительных структур их финансирование в 2021 году будет сокращено в два раза, а некоторое органы и вовсе могут быть распущены. Об этом заявил глава парламентской фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия, пишет “Интерфакс-Украина“.

Это не угроза - это факт, который касается всех силовиков. Все силовики приходят и хотят увеличить финансирование на 30-40%, свой бюджет. И объясняют, зачем им это нужно. Но если нет вообще расследования дел, то зачем их тогда финансировать? Зачем государству финансировать настолько много, что все уже запутались сколько у нас “трехбуквенных“ названий. Необходимо их тогда сокращать, объединять и иметь меньше органов, но более эффективных, - заявил Арахамия.

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По его словам, общество требует наказания виновных по резонансным делам, и если правоохранители не продемонстрируют результат, то в бюджете на 2021 он прогнозирует сокращение их бюджета наполовину.

Мы в два раза сократим им бюджет. Я думаю, что будет так - это мой прогноз, - добавил Арахамия.

Комментарий по финансированию силовиков с 15:00:

Напомним, в бюджете на 2020 год Кабмин предусмотрел выделение почти 93 млрд грн на финансирование МВД. На потребности министерства обороны и других силовых ведомств предусмотрено почти 246 млрд.

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Теги: Арахамия, Слуга народа, правоохранительные органы, финансирование
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Комментариев (3)
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SINOBI-LIFE    21.11.2019, 15:43
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
В какой дурке набрали эту зЗЕкоМАНДУ???
ЗаУкраїну    21.11.2019, 15:43
Оценка:  -1
ЗаУкраїну
Пора, оЙ пора ментов порубить в капусту..
Woodbrother    21.11.2019, 15:35
Оценка:  0
Woodbrother
Новая ЗЕ рехворма - распустить полицию. Полиция - это пережиток проклятого барыги. Полицию заменят смартфоном
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