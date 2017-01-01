Арахамия о Джокере: Должен ему бутылку

Арахамия уверен, что Джокер знает намного больше, чем он сам.

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Глава пропрезидентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия прокомментировал действия пранкера Джокера, который последнее время терроризирует своими действиями известных политиков и чиновников.

Об этом он рассказал в ходе брифинга, передает Вголос.

Должен ему бутылку, - прокомментировал действия пранкера Арахамия.

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По его словам, он не знает, кто именно скрывается за маской Джокера. Между тем, он ему благодарен. Арахамия уверен, что Джокер знает намного больше полезной информации, чем он сам.

Напомним, ранее Зеленский прокомментировал действия Джокерами словами: “Может, он среди нас даже сейчас”. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что читал переписки пранкера Джокера, но сейчас в интернете распространяют много фейков.

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