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В Житомире задержали еще одного ИГИЛовца с российским паспортом

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30-летний гражданин РФ подозревается не только в участии в террористической организации, но и в убийстве.
В Украине задержали второго боевика ИГИЛ за две недели
В Украине задержали второго боевика ИГИЛ за две недели
npu.gov.ua

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21 ноября на одной из улиц Житомира оперативники Управления уголовного розыска и бойцы КОРДа задержали 30-летнего гражданина Российской Федерации, причастного к террористической деятельности. Мужчина находился в международном розыске за совершение убийства. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Житомирской области.

По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации “Исламское государство“ (также известной как ИГИЛ) и даже руководителем одной из ее групп.

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Разоблачение места нахождения и задержание иностранца стало результатом специальных мер полиции области для очистки региона от потенциально опасных преступников.

Сообщается, что мужчина является уроженцем Луганской области, но долгое время жил в России, чье гражданство имеет и на текущий момент. На территории Украины он скрывался, чтобы избежать ответственности за совершение убийства.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного.

Напомним, 15 ноября СБУ сообщила о задержании одного из ключевых лидеров ИГИЛ. Операция проводилась совместно с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США.

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Теги: Житомир, полиция, ИГИЛ, Исламское государство, Россия
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