Уголовное дело против Садового: В прокуратуре рассказали подробности

В САП говорят, что львовская мэрия незаконно распорядилась землей, которая не принадлежала львовской громаде.

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В Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили сообщение мэра Львова Андрея Садового о вручении ему подозрения. Также подозрение было вручено и другим работникам львовской мэрии. Все они подозреваются в злоупотреблении властью при строительстве индустриального парка в микрорайоне Рясне, сообщает пресс-служба САП.

По информации правоохранителей, в 2015 году к ним обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении принадлежащей им земли.

В ходе расследования этих фактов установлено, что действительно более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского городского совета в нарушение требований действующего законодательства без аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности, - говорится в сообщении.

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В САП выяснили, что проданный земельный участок не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически относится к Рясно-Русскому сельскому совету Львовской области, как земля сельскохозяйственного назначения. Своими действиями чиновники львовской мэрии нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 миллиона гривен.

Подозреваемым инкриминируют ч. 2 ст. 28 - организация злоупотребления и ч. 2 ст. 364 - злоупотребление властью. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения на время дальнейшего следствия.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что ему объявили подозрение по делу о строительстве индустриального парка в микрорайоне Рясне.

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