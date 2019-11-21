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Снятое оборудование с кораблей является вещдоками - адвокат

Комментариев: 9
Оборудование и вооружение с захваченных кораблей сняли еще зимой и приобщили к делу как вещдоки, говорит Полозов.
В России отрицают пропажу оборудования с кораблей
В России отрицают пропажу оборудования с кораблей
facebook.com/MatiosAnatolii

Адвокат украинских моряков, захваченных в Керченском проливе год назад и освобожденных в сентябре, Николай Полозов заявляет, что оборудование с кораблей демонтировали и изъяли еще зимой, приобщив его к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Об этом он сказал в четверг, 21 ноября, пишет ТАСС.

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"Что касается оборудования [кораблей], то оно демонтировалось еще зимой: радионавигационное оборудование, артиллерийские боеприпасы, личное стрелковое оружие моряков, некоторые их личные вещи, документы, компьютеры, телефоны были изъяты с кораблей. Многие из этих предметов остаются в качестве вещественных доказательств в уголовном деле", - говорит адвокат.

При этом он отметил, что переданные Украине корабли также являются вещественными доказательствами по делу, что подтверждается в его материалах соответствующими фотографиями и видеозаписями.

По его словам, судьбу вещдоков может решить следователь или судья.

Ранее командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" корабли, поэтому они идут на буксире, а не своим ходом.

В ФСБ заявили, что передали корабли в "нормальном состоянии", а их могли "угробить" сами украинцы за время перехода из Крыма.

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Теги: Россия, Украина, корабли, адвокат, оборудование, украинские моряки, вещественное доказательство
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Комментариев (9)
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ira0957    21.11.2019, 17:06
Оценка:  +1
ira0957
украина опустилась ниже унитаза )
kapablankas    21.11.2019, 16:58
Оценка:  0
kapablankas
официальной информации нет

обсуждать нечего
ВосставшийИзБана    21.11.2019, 16:36
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
А сколько помоев ватники тут вылили. Жаль, что нельзя заставить их все эти помои сожрать.
kapablankas    21.11.2019, 16:28
Оценка:  +1
kapablankas
а моський танкіст і не знав

не доповіли
WTFwIf    21.11.2019, 16:34
Оценка:  +2
WTFwIf
Ну тогда конечно ... огнетушители, фонари, аккумуляторы, камбузная плита, унитаз - этим россияне точно что-то докажут.
kapablankas    21.11.2019, 16:59
Оценка:  0
kapablankas
откуда перечень ?
ira0957    21.11.2019, 17:08
Оценка:  +1
ira0957
WTFwIf "Что касается оборудования [кораблей], то оно демонтировалось еще зимой: радионавигационное оборудование, артиллерийские боеприпасы, личное стрелковое оружие моряков" (с)
Про унитазы нет ни слова, тему унитазов х о х л ы подняли ))
Кайдаш    21.11.2019, 16:16
Оценка:  +2
Кайдаш
Ага.. Потихоньку всплывает истина -- таки да, корабли разбарахолили
kapablankas    21.11.2019, 16:32
Оценка:  -2
kapablankas
демонтаж і барахолка різні речі
це не в захист росії
це для розуміння стану речей

ну а для
погигикать то можна сказать шо пропили
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